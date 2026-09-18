Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Debrecen

„Már fél az ember kimenni az utcára” – autóból lövöldöztek a járókelőkre Debrecenben – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megdöbbentő eset történt Debrecenben: a rendőrség szerint egy autóban ülő 22 éves férfi menet közben airsoft fegyverrel járókelőkre célzott és lőtt, két embert könnyebben megsebesítve. A történtekről a TV2 Híradó is beszámolt, amelynek egy helybéli fiatal nő azt mondta, már félnek éjszaka kimenni az utcára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Debrecenjárókelőklövöldözésrendőrség

Három fiatal autózott Debrecenben szeptember 15-én este, amikor egyikük elővette a hátsó ülésen lévő airsoft fegyvert, és menet közben járókelőkre célzott, majd több lövést is leadott – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Airsoft fegyverrel lőttek járókelőkre Debrecenben, két ember megsérült
Airsoft fegyverrel lőttek járókelőkre Debrecenben, két ember megsérült Fotó: TV2

Lövöldözés Debrecenben: autóból lőtt a gyalogosokra egy férfi, ketten megsérültek

A lövedékek két gyalogost találtak el, akik a rendőrség tájékoztatása szerint könnyű sérüléseket szenvedtek. Az autóban ülők ezt követően elhagyták a helyszínt.

A bejelentés után a rendőrök megkezdték az adatgyűjtést, amelynek során előbb azonosították az autót, majd azt a fiatalt is, akit a lövések leadásával hoztak összefüggésbe. A 22 éves férfit szeptember 16-án gyanúsítottként hallgatták ki. Fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt indult ellene eljárás.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán arra figyelmeztetett, hogy az ilyen cselekmények nem tekinthetők egyszerű csínynek, és akár többéves szabadságvesztéssel is büntethetők.

A megdöbbentő esetről a TV2 Híradó is beszámolt, a riportban több helybéli is nyilatkozott, agy fiatal nő szerint a debreceniek már félnek kimenni az utcára:

Felháborítónak tartom, hogy este nem lehet kimozdulni az utcára, mert bárki meglőhet esetleg, vagy bajunk lehet. Gyerekek is vannak az utcán nagyon sokan, már fél az ember kimenni az utcára itt éjszaka. 

A riportot itt meg is lehet nézni: 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!