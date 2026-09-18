„Már fél az ember kimenni az utcára” – autóból lövöldöztek a járókelőkre Debrecenben – videó

Három fiatal autózott Debrecenben szeptember 15-én este, amikor egyikük elővette a hátsó ülésen lévő airsoft fegyvert, és menet közben járókelőkre célzott, majd több lövést is leadott – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Airsoft fegyverrel lőttek járókelőkre Debrecenben, két ember megsérült Fotó: TV2

Lövöldözés Debrecenben: autóból lőtt a gyalogosokra egy férfi, ketten megsérültek

A lövedékek két gyalogost találtak el, akik a rendőrség tájékoztatása szerint könnyű sérüléseket szenvedtek. Az autóban ülők ezt követően elhagyták a helyszínt.

A bejelentés után a rendőrök megkezdték az adatgyűjtést, amelynek során előbb azonosították az autót, majd azt a fiatalt is, akit a lövések leadásával hoztak összefüggésbe. A 22 éves férfit szeptember 16-án gyanúsítottként hallgatták ki. Fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt indult ellene eljárás.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán arra figyelmeztetett, hogy az ilyen cselekmények nem tekinthetők egyszerű csínynek, és akár többéves szabadságvesztéssel is büntethetők.

A megdöbbentő esetről a TV2 Híradó is beszámolt, a riportban több helybéli is nyilatkozott, agy fiatal nő szerint a debreceniek már félnek kimenni az utcára:

Felháborítónak tartom, hogy este nem lehet kimozdulni az utcára, mert bárki meglőhet esetleg, vagy bajunk lehet. Gyerekek is vannak az utcán nagyon sokan, már fél az ember kimenni az utcára itt éjszaka.

A riportot itt meg is lehet nézni: