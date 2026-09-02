Debreceni baleset: a gyászoló anya szerint a vádlott szigorúbb büntetést érdemelne

Mázló Attila 2023. január 7-én egy baráti jövetelről tartott haza Hajdú-Bihar vármegye székhelyéről Létavértesre kedvenc autójával, amikor a Vágóhíd utcai felüljárón karambolozott az Sz. Patrik által vezetett méregdrága Mercedessel. Míg a luxusautó sofőrje karcolásokkal megúszta a balesetet, Attila az ülésével együtt kirepült járművéből és a helyszínen életét vesztette. Az igazságügyi közlekedésbiztonsági szakértők bevonásával zajlott nyomozás lezárása után a rendőrség az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek. A fiatal férfit meg is vádolták halálos közúti baleset gondatlan okozásával, ám ő a Debreceni Járásbíróságon mindvégig tagadta bűnösségét. A debreceni baleset ügye hamarosan lezárul a bíróságon.
Mi több, az utolsó szó jogán is az ártatlanságát hangsúlyozta, és megpróbálta a felelősséget az elhunyt fiúra kenni.
A mentősök látták, hogy sokkos állapotban vagyok. Szerettek volna kórházba szállítani, de a rendőrök ezt megtiltották. 3 órát várakoztattak. A saját fülemmel hallottam, mit beszéltek egymás között az elhunytról: Attila létavértesi, közülük való volt, ez mind elhangzott! Nem ismerem el a bűncselekményt, mert nem hagytam el a forgalmi sávomat
– fogalmazott a férfi, akinek a ügyvédje, Varga István egyébként azzal érvelt, hogy az eljárás során a hatóságok szerinte alapvető hibákat követtek el. Hozzátette, hogy a védencét először sokkos állapotban hallgatták ki. Az ügyvéd kijelentette, hogy már képtelenség egyértelműen megállapítani, hogy pontosan hol, melyik sávban történt a baleset. A helyszínen kellett volna guminyomnak lennie, de ilyet nem rögzítettek. A jogász ezek után azt indítványozta, hogy Patrikot bizonyítottság hiányában mentsék fel.
A tárgyalás után a bíróság folyosóján Agócs Anna, az elhunyt Attila édesanyja felmutatott egy fényképet és megszólította a vádlottat:
Nézd meg, mit műveltél a gyermekemmel! Ezt láttad? Láttad? És azt hazudod, hogy a fiam nem volt bekötve?
– kérdezte a gyászoló nő, majd összeomlott. A szerettei vizet adtak neki és mentőt hívtak hozzá, de a kórházból még aznap kiengedték.
A debreceni baleset feltételezett okozója tagadja a vádakat
Varga István taktikája és Patrik védekezése a járásbíróságon kudarcba fulladt, ugyanis a férfit bűnösnek találták és 3 év fogházbüntetésre ítélték.
Az ügy október 29-én folytatódik másodfokon.
– Bízom benne, hogy a jogerős ítéletben helyben hagyják az elsőfokú ítéletet. Bár az én gyászom egy életen át tart, hiszen a fiam örökre 21 éves marad számomra, mindig is tudtam, hogy a baleset okozója nem kaphat életfogytiglant. A törvényi keretekhez képest a büntetése korrekt, hiszen a bíró a gyakorlat szerinti középmértékhez tartotta magát, de úgy vélem, a Büntető törvénykönyvnek kellene sokkal szigorúbb büntetést előírnia hasonló cselekményekre. Elszomorít, hogy egy fiatal férfi halálának okozása csupán vétségnek, nem pedig bűntettnek minősül – mondta az Origónak Anna, és hozzátette, a környező országokban ismeretei szerint a vádlott nem úszta volna meg ennyivel.