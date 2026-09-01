Újabb felvételek kerültek elő a debreceni késelésről: a gyilkos vállalja az arcát, interjút akart adni

Emberöléssel gyanúsítják és letartóztatták azt a 64 éves férfit, aki Debrecenben megölt egy 23 éves fiatalembert, egy másikat pedig súlyosan megsebesített. A debreceni késelés áldozatainak annyi volt a bűne, hogy rászóltak a férfira, ne bántalmazza az élettársát.

A debreceni késelés elkövetője vállalja az arcát - Fotó: RTL

A támadás során a 23 éves, létavértesi fiatalembert szíven szúrta a férfi, társát pedig a hasán sebesítette meg. A hasba szúrt fiatalnak sikerült eljutnia egy közeli dohányboltig, ahol segítséget kért.

A társaság harmadik tagja sértetlenül úszta meg. Ő a szíven szúrt barátja mellett maradt, és két kézzel próbálta elszorítani a sebét, amíg megérkezett a segítség. Az áldozattal a helyszínen még tudtak kommunikálni, életét azonban nem sikerült megmenteni. A másik sérült állapota stabil.

A debreceni késelés elkövetője vállalja az arcát

Az RTL információi szerint a késelést megelőzően a hajléktalan férfi üvöltözve bántalmazta élettársát. A közelben egy padon ülő három fiatal ekkor szólt rá, hogy ne bántsa tovább a nőt. A férfi erre kést vett elő, majd megszúrta őket.

A nyilvánosságra hozott felvételen az látható, ahogy a hasán megszúrt fiatal a közeli dohánybolt biztonsági őrétől kér segítséget.

A gyanúsított a bíróságon nyilatkozni szeretett volna, a rendőrök azonban ezt nem engedték meg neki.

A Debreceni Törvényszék szóvivője a csatornának azt mondta: a gyanúsított többszörös visszaesőnek minősül, korábbi büntetéseit pedig szintén erőszakos bűncselekmények miatt szabták ki rá.