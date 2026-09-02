Így emlékeztek meg a debreceni késelés áldozatáról – videó

Mécseseket és virágokat helyeztek el szeptember 2-án a debreceni késelés helyszínén, a Déri Múzeum előtti parkban. Az emléktárgyakat annál a padnál tették le, amelynek közelében augusztus 29-én hajnalban két fiatalembert késeltek meg – számolt be róla a Haon.hu.

Mécseseket és virágokat helyeztek el a debreceni késelés helyszínén

Fotó: Kalocsai Richárd/HAON

A támadásban az egyik fiatalt hason, társát pedig a szíve tájékán érte szúrás. Utóbbi, egy létavértesi fiatal a kórházban belehalt sérüléseibe. Társa túlélte a támadást, és szeptember 1-jén elhagyhatta a kórházat.

Letartóztatták a debreceni késelés gyanúsítottját

Megalapozott gyanú szerint a két fiatalt egy 64 éves hajléktalan férfi támadta meg. A gyanúsítottat augusztus 31-én rendőri kísérettel vitték a Debreceni Járásbíróságra, amely elrendelte a letartóztatását.

A férfi egy 15 centiméteres pengéjű kést használt, és önvédelemre hivatkozik. A bírósági meghallgatáson a beszámolók szerint nem mutatott megbánást.