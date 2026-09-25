Kattant a bilincs a józsefvárosi díler csuklóján: még a nyilvános WC-ben is drogot árult

Nyilvános WC-ben is terjesztette a kábítószert egy józsefvárosi díler, akit a napokban vettek őrizetbe a fővárosi nyomozók.

Lecsapott a rendőrség a józsefvárosi dílerre. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Lecsapott a rendőrség a józsefvárosi dílerre

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a hatóságok azután indítottak kiterjedt nyomozást, hogy a lakosság részéről több bejelentés is érkezett a VIII. kerületi kábítószer-kereskedő gyanús tevékenységével kapcsolatban. A nyomozás adatai alapján a férfi, I. Tamás legalább 2025 augusztusa óta üzletszerűen árusított kristályt Józsefváros különböző pontjain.

A rendőrök az akció során több olyan fogyasztót is elfogtak, akik közvetlenül a gyanúsítottól vásárolták a tiltott szereket. Az egyik vevőtől lefoglalt anyagot szakértői vizsgálatnak vetették alá, amely kimutatta, hogy NEP-et - N-etil-pentilon nevű szintetikus dizájner drogot tartalmaz.

A bizonyítékok sikeres beszerzését követően a rendőrök szeptember 18-án csaptak le a férfira a VIII. kerületben. I. Tamás lakóhelyén tartott házkutatás során a nyomozók kábítószerrel szennyezett tárgyakat, elektronikai eszközöket, valamint magánál a gyanúsítottnál egy szennyezett üvegpipát is lefoglaltak.

A férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság azóta elrendelte a gyanúsított 30 napos letartóztatását.