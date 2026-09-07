Otthonában és parkokban is árulta a drogot a kőbányai nő

Nemcsak saját lakásán, hanem közterületen is árulta a drogot az a nő, akit szeptember elején fogtak el és vettek őrizetbe a BRFK rendőrei.

Társasházban és parkokban is árulta a drogot - Illusztráció

Fotó: CHRISTOPH HARDT/GEISLER-FOTOPRES / Geisler-Fotopress

A kőbányai rendőrök 2026. augusztus 27-én a déli órákban Budapest VIII. kerületében elfogtak egy fogyasztót, akinél fehér, kábítószergyanús port találtak.

Kiderült, hogy már több alkalommal vásárolt – elmondása szerint – kristályt a X. kerületi nőtől, adagonként körülbelül 5000 forintért.

Az anyagról a szakértői vélemény kimondta, hogy kábítószernek minősül – írja a police.hu.

A rendőrök szeptember 4-én 13 óra körül lakóhelyén elfogták a 40 éves K. Beatrixot. A lakásban tartott kutatás során a nyomozók feltehetőleg kábítószerrel szennyezett pipát és tasakot, valamint mérleget és több mobiltelefont is lefoglaltak. A nőt előállították, kihallgatták kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

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