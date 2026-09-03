Halálra éheztetett egy nőt a magyar házaspár, gyerekek találták meg a holttestet

A fegyházbüntetések súlyosítását, valamint a bűnösségük különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében történő megállapítását indítványozta a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség azzal a házaspárral szemben, akik rabszolgaként tartottak, bántalmaztak és halálra éheztetett egy nőt.

Rabszolgaként tartották és halálra éheztették a nőt, majd egy parkolóban hagyták a holttestet / Fotó: MW-ARCHÍV / Haon (Képünk illusztráció)

Rabszolgaként tartották és halálra éheztették a nőt

A vádlottak 2023 nyarán fogadták be a házukba a 34 éves, kiszolgáltatott helyzetű nőt, akinek a házimunkában való segítségéért szállást és ellátást ígértek.

Ehelyett azonban bezárva tartották, munkára kényszerítették, ételt alig adtak neki, valamint napi rendszerességgel kézzel, továbbá nyújtófával és sokkolóval is bántalmazták. A megpróbáltatások és a folyamatos éheztetés következtében az áldozat idővel teljesen legyengült, lefogyott, majd végül olyan rossz állapotba került, hogy 2024. április 28-án, reggel már nem kelt fel és nem is kommunikált.

A házaspár a következményektől tartva nem akart orvosi segítséget kérni, ezért a gyerekük és annak párja segítségével a nőt autóba ültették, majd elindultak vele Budapest felé. Útközben észrevették, hogy a sértett elhunyt, így az autópályáról lehajtva egy társasház parkolójában személyi igazolványával és bankkártyájával együtt kitették a holttestet és hazaindultak.

A nő holttestét később arra járó gyerekek találtak meg.

A Nyíregyházi Törvényszék halált okozó testi sértés bűntette, valamint emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében találta bűnösnek a házaspárt, akiket 14, illetve 10 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, ez ellen viszont az ügyészség a minősítés megváltoztatása és a büntetés súlyosítása, míg az elkövetők és védőik elsődlegesen felmentés, másodlagosan pedig eltérő jogi minősítés és a büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a már eleve büntetett előéletű pár hónapokon keresztül olyan intenzíven és embertelen módon bántalmazta és éheztette a sértettet, hogy tisztában kellett lenniük azzal, mindez a nő halálához vezet. A különös kegyetlenség megállapításához nem fér kétség, ezért a fellebbviteli főügyészség indítványozta a férfi vádlottal szemben az életfogytig tartó szabadságvesztés, míg feleségével szemben a lényegesen súlyosabb büntetés kiszabását.