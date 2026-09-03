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bántalmazás

Halálra éheztetett egy nőt a magyar házaspár, gyerekek találták meg a holttestet

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Hónapokon bántalmazott egy védtelen nőt egy magyar házaspár. A kiszolgáltatott helyzetű nőt korábban azzal az ígérettel fogadták be, hogy a házimunkában való segítségéért szállást és ellátást biztosítanak számára, ehelyett azonban bezárva tartották, munkára kényszerítették, éheztették, valamint napi rendszerességgel kézzel, nyújtófával és sokkolóval is bántalmazták. Az áldozat holttestét végül egy társasház parkolójában hagyták, ahol később gyerekek találták meg. Az ügyben most a fegyházbüntetések súlyosítását indítványozták.
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A fegyházbüntetések súlyosítását, valamint a bűnösségük különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében történő megállapítását indítványozta a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség azzal a házaspárral szemben, akik rabszolgaként tartottak, bántalmaztak és halálra éheztetett egy nőt.

Rabszolgaként tartották és halálra éheztették a nőt, majd egy parkolóban hagyták a holttestet / Fotó: MW-ARCHÍV / Haon (Képünk illusztráció)

Rabszolgaként tartották és halálra éheztették a nőt

A vádlottak 2023 nyarán fogadták be a házukba a 34 éves, kiszolgáltatott helyzetű nőt, akinek a házimunkában való segítségéért szállást és ellátást ígértek. 

Ehelyett azonban bezárva tartották, munkára kényszerítették, ételt alig adtak neki, valamint napi rendszerességgel kézzel, továbbá nyújtófával és sokkolóval is bántalmazták. A megpróbáltatások és a folyamatos éheztetés következtében az áldozat idővel teljesen legyengült, lefogyott, majd végül olyan rossz állapotba került, hogy 2024. április 28-án, reggel már nem kelt fel és nem is kommunikált.

A házaspár a következményektől tartva nem akart orvosi segítséget kérni, ezért a gyerekük és annak párja segítségével a nőt autóba ültették, majd elindultak vele Budapest felé. Útközben észrevették, hogy a sértett elhunyt, így az autópályáról lehajtva egy társasház parkolójában személyi igazolványával és bankkártyájával együtt kitették a holttestet és hazaindultak.

 A nő holttestét később arra járó gyerekek találtak meg. 

A Nyíregyházi Törvényszék halált okozó testi sértés bűntette, valamint emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében találta bűnösnek a házaspárt, akiket 14, illetve 10 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, ez ellen viszont az ügyészség a minősítés megváltoztatása és a büntetés súlyosítása, míg az elkövetők és védőik elsődlegesen felmentés, másodlagosan pedig eltérő jogi minősítés és a büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a már eleve büntetett előéletű pár hónapokon keresztül olyan intenzíven és embertelen módon bántalmazta és éheztette a sértettet, hogy tisztában kellett lenniük azzal, mindez a nő halálához vezet. A különös kegyetlenség megállapításához nem fér kétség, ezért a fellebbviteli főügyészség indítványozta a férfi vádlottal szemben az életfogytig tartó szabadságvesztés, míg feleségével szemben a lényegesen súlyosabb büntetés kiszabását.

Az ügyben másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dönt.

 

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