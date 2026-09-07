Életét vesztette egy túrázó Szlovéniában: közel 3 ezer métert zuhant

Életét vesztette egy 67 éves túrázó Szlovéniában, miután mintegy 2800 méteres magasságban lezuhant a Triglav és a Mali Triglav közötti gerincről, közölte a kranji rendőrség és a szlovén katasztrófavédelem hétfőn.

Életét vesztette egy túrázó Szlovéniában. Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Életét vesztette egy túrázó Szlovéniában: tragikus baleset történt

A férfi vasárnap egy társával a Triglav csúcsáról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette az egyensúlyát és a mélybe zuhant. Egy sziklapárkányon állt meg, ahová a hegyimentők kötéltechnika segítségével ereszkedtek le, de már nem tudták megmenteni az életét, írja az MTI.