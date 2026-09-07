Életét vesztette egy túrázó Szlovéniában: közel 3 ezer métert zuhant

Tragikus baleset történt Szlovénia egyik legnépszerűbb hegycsúcsán: életét vesztette egy 67 éves túrázó, miután mintegy 2800 méteres magasságban lezuhant a Triglav és a Mali Triglav közötti gerincről. A férfi egy társával túrázott, amikor elvesztette egyensúlyát, és a mélybe zuhant.
Életét vesztette egy 67 éves túrázó Szlovéniában, miután mintegy 2800 méteres magasságban lezuhant a Triglav és a Mali Triglav közötti gerincről, közölte a kranji rendőrség és a szlovén katasztrófavédelem hétfőn.
Életét vesztette egy túrázó Szlovéniában: tragikus baleset történt
A férfi vasárnap egy társával a Triglav csúcsáról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette az egyensúlyát és a mélybe zuhant. Egy sziklapárkányon állt meg, ahová a hegyimentők kötéltechnika segítségével ereszkedtek le, de már nem tudták megmenteni az életét, írja az MTI.
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