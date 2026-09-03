Életveszélyes mutatványt hajtottak végre a kocsikázó fiatalok a Nagykanizsa Aréna parkolójában – videó

Megdöbbentő és életveszélyes jelenetnek voltak tanúi a nagykanizsai rendőrök, amikor az Aréna parkolójában megjelent autóval egy csapat fiatal.

Életveszélyes, amit a fiatalok csináltak

Fotó: Facebook/Zala vármegyei rendőrség

Ketten kiültek a mozgó autó ablakán, majd fel is álltak. A felsőtestük teljesen az utastéren kívül volt, miközben kitárták a karjukat.

Úgy pózoltak, mintha egy videó kedvéért készítették volna a rendkívül veszélyes jelenetet az esti órákban – írja a Zaol.

A veszélyes mutatványt a rendőrök vették videóra

„Ez nem játék. Pont egy hajszálnyira voltak a tragédiától, hogy szimplán kiesnek az autóból egy másik mozgó jármű elé a parkolóban. Ahhoz, hogy a baj bekövetkezzen elég egy rossz mozdulat, egy hirtelen fékezés, egy hirtelen kormánymozdulat vagy akár egy váratlan akadály az úttesten” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Menet közben kíülni az ablakba rendkívül veszélyes, ráadásul ütközik a KRESZ szabályaiba is, ami ellen a sofőr is vétett, ugyanis nem győződött meg arról, hogy kiskorú utasai saját ülésükön ülnek és be vannak csatolva. Mivel ez a viselkedés közvetlen életveszélyt jelent, kimeríti a közúti veszélyeztetés fogalmát.

A Nagykanizsa Aréna parkolója tágas, így a fiatalok gyakran művelnek hasonló dolgokat, de a térfigyelő kamerák vagy a rendőri jelenlét ott is aktív.

Vezetés közbeni mobilozás? Mutatjuk, mekkora büntetés jár érte

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy egy gyors üzenet vagy néhány másodperces telefonhasználat nem jelent kockázatot a volánnál ülve. A vezetés közbeni mobilozás azonban nemcsak balesetveszélyes, hanem jelentős pénzbírságot és büntetőpontokat is von maga után.