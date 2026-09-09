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elsősegély

Félrenyelt, majd összeesett – a gyors elsősegélynyújtás mentette meg egy beteg életét Zalában

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Evés közben félrenyelt, majd elvesztette az eszméletét egy beteg egy Zalaszentgrót környéki szociális intézményben. A gyorsan megkezdett elsősegély eredményes volt, a légút szabaddá vált, a beteg állapota pedig stabilizálódott. A mentők szerint a helyszínen lévők beavatkozása nélkül akár újraélesztésre is szükség lehetett volna.
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elsősegélyéletmentésösszeesett

Sikeres életmentés történt egy Zalaszentgrót környéki szociális intézményben, ahol az elsősegély gyors megkezdésének köszönhetően sikerült segíteni egy félrenyelt betegen – számolt be az esetről a Zaol.hu a Zalaszentgróti Mentőállomás tájékoztatása alapján.

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Az elsősegélynyújtás  gyors megkezdése mentette meg a félrenyelt beteg életét
Fotó: Zalaszentgróti Mentőállomás/Facebook

A mentőállomás esetkocsiját a közelmúltban egy eszméletlen beteghez riasztották. Az érintett étkezés közben félrenyelt, a légútja teljesen elzáródott, majd rövid időn belül elvesztette az eszméletét.

A helyszínen tartózkodók azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást. Háti ütéseket alkalmaztak, amelyek hatására a légúti idegentest távozott. A beteg ezt követően visszanyerte az eszméletét, állapota pedig stabilizálódott.

A gyors elsősegély döntő jelentőségű volt

A mentőállomás tájékoztatása szerint bár az esetkocsi közel volt a helyszínhez, a jelenlévők gyors beavatkozása nélkül nagy valószínűséggel újraélesztésre is szükség lett volna.

A zalaszentgróti mentők gratuláltak mindazoknak, akik részt vettek az ellátásban, és kiemelték gyors, szakszerű fellépésüket. 

A mentők az eset kapcsán arra is felhívták a figyelmet, hogy a laikus elsősegélynyújtás életet menthet, ezért fontos, hogy vészhelyzetben a jelenlévők merjenek segítséget nyújtani.

 

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