Félrenyelt, majd összeesett – a gyors elsősegélynyújtás mentette meg egy beteg életét Zalában

Sikeres életmentés történt egy Zalaszentgrót környéki szociális intézményben, ahol az elsősegély gyors megkezdésének köszönhetően sikerült segíteni egy félrenyelt betegen – számolt be az esetről a Zaol.hu a Zalaszentgróti Mentőállomás tájékoztatása alapján.

Az elsősegélynyújtás gyors megkezdése mentette meg a félrenyelt beteg életét

Fotó: Zalaszentgróti Mentőállomás/Facebook

A mentőállomás esetkocsiját a közelmúltban egy eszméletlen beteghez riasztották. Az érintett étkezés közben félrenyelt, a légútja teljesen elzáródott, majd rövid időn belül elvesztette az eszméletét.

A helyszínen tartózkodók azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást. Háti ütéseket alkalmaztak, amelyek hatására a légúti idegentest távozott. A beteg ezt követően visszanyerte az eszméletét, állapota pedig stabilizálódott.

A gyors elsősegély döntő jelentőségű volt

A mentőállomás tájékoztatása szerint bár az esetkocsi közel volt a helyszínhez, a jelenlévők gyors beavatkozása nélkül nagy valószínűséggel újraélesztésre is szükség lett volna.

A zalaszentgróti mentők gratuláltak mindazoknak, akik részt vettek az ellátásban, és kiemelték gyors, szakszerű fellépésüket.