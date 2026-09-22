Megszólalt az eltűnt Alexandra édesanyja: elképzelése sincs, hogy miért ment világgá a 13 éves lánya

Amint arról beszámoltunk, a 13 éves Mikó Alexandra Mirjam szeptember 22-én, kedden reggel iskolába indult VI. kerületi otthonából, ám oda nem érkezett meg, azóta pedig ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt lányt a családja mellett a rendőrség is nagy erőkkel keresi. Az Origo megszólaltatta a tini édesanyját.

Szülei mellett a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitánysága is keresi a kedden eltűnt Mikó Alexandra Mirjamot (Fotó: rendőrség)

Az iskolával ellentétes irányba indult el reggel az eltűnt kislány

Az eltűnt személyeket kereső közösségi oldalakon többen arról írtak, hogy a 13 éves lányt életveszélyesen megfenyegették az osztálytársai, ezért nem mert ma bemenni az iskolába. Lapunk telefonon érte utol Alexandra édesanyját, aki zaklatottan ugyan, de elmondta, ez nem, illetve csak részben fedi a valóságot.

Közölte: lányát még a nyár folyamán valóban érték inzultusok egyes diáktársai részéről, azonban az ügyben feljelentést tettek, Alexandra zaklatóit pedig azóta eltávolították az oktatási intézményből. Ezért tehát eltűnésének biztosan nem ez volt az oka.

Az édesanya arról is tájékoztatta lapunkat, hogy lánya tudatosan szökhetett meg, mivel a térfigyelő kamerák felvételei szerint reggel 7:40-kor éppen az iskolával ellentétes irányba indult el, majd az Oktogonon felszállt a 4-6-os villamosra. Ezután azonban nyoma veszett és azóta sem tudnak róla semmit. Az asszony megtörten beszél róla, hogy

elképzelése sincs, miért mehetett világgá kislánya, hiszen az otthoni helyzet ezt nem indokolta, Alexandrát szülei és három testvére is nagyon szereti, és mindannyian várják haza.

Itt jelezheti, aki látta valahol Alexandrát

A kislány eltűnésekor fekete pulóvert, fekete nadrágot, és fehér vagy fekete sportcipőt viselt, valamint volt nála egy nagy fekete hátizsák, amin egy fehér vans felirat látható. Mikó Alexandra Mirjam körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, szőkés-barna, hosszú hajú, barna szemű lány.