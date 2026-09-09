Németországba indult dolgozni egy demecseri férfi: azóta nem tudnak róla semmit

Az eltűnt Major József augusztus 22-én indult el Demecserből, hogy Németországban vállaljon munkát. A család tájékoztatása szerint vonattal utazott Budapestre, onnan pedig busszal folytatta útját Bécs felé. Az osztrák fővárosban egy másik buszra kellett volna átszállnia, majd Németországba utaznia.
A férfi szigetelési munkát vállalt, és a tervek szerint más magyar munkavállalókhoz, kollégákhoz csatlakozott.
A hozzátartozók legutóbbi információja szerint valahol Berlin környékén tartózkodhatott, azóta azonban nincs biztos információ arról, hogy pontosan hol lehet.
A család ezért a közösségi médiában is segítséget kért a megtalálásához. Arra kérik a Németországban élőket, illetve az ott tartózkodó magyarokat, hogy osszák meg a keresésről szóló felhívást, mert minden információ fontos lehet – írja a SZON.
A rendőrség is keresi az eltűnt férfit
Major József eltűnése miatt a Nyíregyházi Rendőrkapitányság is körözést adott ki.
A hivatalos személyleírás szerint a férfi 171–175 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid, sűrű barna hajú és zöld szemű.
Különös ismertetőjele lehet, hogy a bal karján sebhelyek, a bal combján pedig műtéti heg található. A bal combcsontját korábban fémmel rögzítették, a jobb lábán pedig térdtől lefelé szintén műtéti hegek és rögzítőcsavarok vannak egy korábbi közlekedési baleset miatt. A rendőrségi adatlap szerint a kézfején, a hüvelykujja mellett egy pont alakú tetoválás látható, a testén pedig piros foltok találhatók.
Eltűnésekor fekete-fehér Adidas Superstar cipőt, világoskék, szaggatott farmernadrágot és fekete pólót viselt.
A hozzátartozója arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábbi baleset miatt járása eltérő lehet.
Aki felismeri Major Józsefet, vagy bármilyen információval rendelkezik arról, hogy hol tartózkodhat, értesítse a rendőrséget, illetve a családnak is jelezheti a keresésről szóló Facebook-bejegyzésben megadott elérhetőségen. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság a 42/233-575-ös, illetve a 06/20/620-50-30-as telefonszámokon várja a bejelentéseket.