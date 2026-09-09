Németországba indult dolgozni egy demecseri férfi: azóta nem tudnak róla semmit

Az eltűnt Major József augusztus 22-én indult el Demecserből, hogy Németországban vállaljon munkát. A család tájékoztatása szerint vonattal utazott Budapestre, onnan pedig busszal folytatta útját Bécs felé. Az osztrák fővárosban egy másik buszra kellett volna átszállnia, majd Németországba utaznia.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt férfit

Fotó: police.hu

A férfi szigetelési munkát vállalt, és a tervek szerint más magyar munkavállalókhoz, kollégákhoz csatlakozott.

A hozzátartozók legutóbbi információja szerint valahol Berlin környékén tartózkodhatott, azóta azonban nincs biztos információ arról, hogy pontosan hol lehet.

A család ezért a közösségi médiában is segítséget kért a megtalálásához. Arra kérik a Németországban élőket, illetve az ott tartózkodó magyarokat, hogy osszák meg a keresésről szóló felhívást, mert minden információ fontos lehet – írja a SZON.

A rendőrség is keresi az eltűnt férfit

Major József eltűnése miatt a Nyíregyházi Rendőrkapitányság is körözést adott ki.

A hivatalos személyleírás szerint a férfi 171–175 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid, sűrű barna hajú és zöld szemű.

Különös ismertetőjele lehet, hogy a bal karján sebhelyek, a bal combján pedig műtéti heg található. A bal combcsontját korábban fémmel rögzítették, a jobb lábán pedig térdtől lefelé szintén műtéti hegek és rögzítőcsavarok vannak egy korábbi közlekedési baleset miatt. A rendőrségi adatlap szerint a kézfején, a hüvelykujja mellett egy pont alakú tetoválás látható, a testén pedig piros foltok találhatók.

Eltűnésekor fekete-fehér Adidas Superstar cipőt, világoskék, szaggatott farmernadrágot és fekete pólót viselt.

A hozzátartozója arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábbi baleset miatt járása eltérő lehet.

Aki felismeri Major Józsefet, vagy bármilyen információval rendelkezik arról, hogy hol tartózkodhat, értesítse a rendőrséget, illetve a családnak is jelezheti a keresésről szóló Facebook-bejegyzésben megadott elérhetőségen. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság a 42/233-575-ös, illetve a 06/20/620-50-30-as telefonszámokon várja a bejelentéseket.