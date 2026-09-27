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eltűnés

Három testvér tűnhetett el Hajdú-Biharban? Nagy erőkkel keresik a gyerekeket a rendőrök

58 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Egyszerre három gyermeknek veszett nyoma Hajdú-Biharban. A rendőrség nagy erőkkel keresi őket, és azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen!
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eltűnésgyermekrendőrség

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság körözési eljárást indított három gyermek eltűnése miatt. A hatóság a lakosság segítségét kéri a mielőbbi megtalálásukhoz – írja a Haon.

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Három gyermek elűnt Hajdú-Biharban, a rendőrség keresi őket
Fotó: MW

A 12 éves M. Laura Kiara 2026. szeptember 27-én távozott ismeretlen helyre, azóta nem adott életjelet magáról. 

A rendőrség M. Fiorella Dalmát és M. Áron Noelt is keresi. A három gyermek azonos vezetéknevet visel, így feltehetően testvérek.

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az eltűnt fiatalkorúak tartózkodási helyéről vagy eltűnésük körülményeiről bármilyen információval rendelkezik, tegyen bejelentést személyesen a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon, a 06-54-402-024-es telefonszámon, vagy a 112-es központi segélyhívón.

 

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