Három testvér tűnhetett el Hajdú-Biharban? Nagy erőkkel keresik a gyerekeket a rendőrök

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság körözési eljárást indított három gyermek eltűnése miatt. A hatóság a lakosság segítségét kéri a mielőbbi megtalálásukhoz – írja a Haon.

Három gyermek elűnt Hajdú-Biharban, a rendőrség keresi őket

Fotó: MW

A 12 éves M. Laura Kiara 2026. szeptember 27-én távozott ismeretlen helyre, azóta nem adott életjelet magáról.

A rendőrség M. Fiorella Dalmát és M. Áron Noelt is keresi. A három gyermek azonos vezetéknevet visel, így feltehetően testvérek.

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az eltűnt fiatalkorúak tartózkodási helyéről vagy eltűnésük körülményeiről bármilyen információval rendelkezik, tegyen bejelentést személyesen a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon, a 06-54-402-024-es telefonszámon, vagy a 112-es központi segélyhívón.