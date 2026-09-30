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embercsempész

Évek óta körözték az embercsempészt – most a magyar rendőrök kezére került

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Évekig tartó körözés után került magyar kézre egy 32 éves román férfi, akit egy embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezet irányításával gyanúsítanak. Az embercsempészt korábban Bécsben és Romániában is elfogták, szeptemberben pedig az ártándi határátkelőnél adták át a magyar rendőröknek.
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embercsempészelfogatóparancsletartóztatás

Európai elfogatóparancs alapján került magyar rendőrkézre egy 32 éves román embercsempész, aki a gyanú szerint társaival külföldiek illegális határátlépését szervezte. A férfit évek óta keresték a magyar hatóságok, korábban pedig egy bécsi őrizetből is megszökött.

Ártándnál adták át a magyar rendőröknek az embercsempészt
Ártándnál adták át a magyar rendőröknek az embercsempészt
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP / Illusztráció

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019-ben társaival anyagi haszonszerzés céljából ukrán és török férfiaknak segített abban, hogy a határellenőrzést megkerülve Ukrajnából Magyarországra jussanak, majd továbbutazzanak Nyugat-Európába.

Az embercsempész társait már 2019-ben elfogták

A rendőrök 2019 novemberében elfogták a bűnszervezet több tagját, a román férfinak azonban sikerült elmenekülnie. A magyar hatóságok ezt követően elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A körözés eredményeként 2021-ben Bécsben fogták el, az őrizetből azonban megszökött. A hatóságoknak 2022 májusában sikerült ismét a nyomára bukkanniuk Romániában, ahol az ott elkövetett bűncselekményei miatt őrizetbe vették.

A román hatóságok 2026 szeptemberében az ártándi határátkelőnél adták át a férfit a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nyomozóknak.

A gyanúsítottat kihallgatták és őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

 

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