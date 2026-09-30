Évek óta körözték az embercsempészt – most a magyar rendőrök kezére került

Európai elfogatóparancs alapján került magyar rendőrkézre egy 32 éves román embercsempész, aki a gyanú szerint társaival külföldiek illegális határátlépését szervezte. A férfit évek óta keresték a magyar hatóságok, korábban pedig egy bécsi őrizetből is megszökött.

Ártándnál adták át a magyar rendőröknek az embercsempészt

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP / Illusztráció

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019-ben társaival anyagi haszonszerzés céljából ukrán és török férfiaknak segített abban, hogy a határellenőrzést megkerülve Ukrajnából Magyarországra jussanak, majd továbbutazzanak Nyugat-Európába.

Az embercsempész társait már 2019-ben elfogták

A rendőrök 2019 novemberében elfogták a bűnszervezet több tagját, a román férfinak azonban sikerült elmenekülnie. A magyar hatóságok ezt követően elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A körözés eredményeként 2021-ben Bécsben fogták el, az őrizetből azonban megszökött. A hatóságoknak 2022 májusában sikerült ismét a nyomára bukkanniuk Romániában, ahol az ott elkövetett bűncselekményei miatt őrizetbe vették.

A román hatóságok 2026 szeptemberében az ártándi határátkelőnél adták át a férfit a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nyomozóknak.

A gyanúsítottat kihallgatták és őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.