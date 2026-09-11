Halálos csapdát állított a pécsi mauzóleumnál egy férfi, több embert akart megölni

Az emberölési kísérlet előzményei 2016 decemberéig nyúlnak vissza. A férfi december 7-én éjszaka elhatározta, hogy több embert megöl úgy, hogy egy pécsi mauzóleum fém kapuját elektromos áram alá helyezi.

Emberölési kísérlet miatt kell felelnie a férfinek - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Egy kapcsolókból, hosszabbítókból és csipeszekből álló szerkezetet vitt magával a mauzóleumhoz.

A szerkezet végét a kapu közelében található kapcsolószekrénybe helyezte, majd csipeszekkel a bejárati kapura rögzítette. Ezzel a kaput áram alá helyezte, ezután pedig elment.

A veszélyes szerkezetet nem sokkal később egy biztonsági őr vette észre. Az őr megfogta a kaput, hogy elhárítsa a veszélyt, és lerántotta róla a kábelt. Ennek következtében a szerkezet leverte az áramszekrényben a biztosítékot.

A biztonsági őr ezután kihúzta a hosszabbítót az áramszekrényből, majd értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. A kapu azonban addig bárki számára veszélyt jelenthetett volna, hiszen aki hozzáér, halálos áramütést szenvedhetett volna.

Az ügyben később további bűncselekmények is a férfi terhére kerültek. Az ítéleti tényállás szerint 2023-ban és 2024-ben a munkáltatóitól szerszámokat, gyomirtókat és porcelánokat lopott. Egy rendőri intézkedés során pedig kábítószert találtak nála.

Emberölési kísérlet miatt súlyos büntetést kapott

A Pécsi Törvényszék végül előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, két rendbeli lopás bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt ítélte el a férfit.

A bíróság 12 év fegyházbüntetést szabott ki, emellett 10 évre eltiltotta a közügyektől, vagyonelkobzást rendelt el vele szemben, és megállapította, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet azonban nem jogerős. A vádlott és védője fellebbezést jelentett be az emberölési kísérlet vádja alóli felmentés, illetve a büntetés enyhítése érdekében – írja a BAMA.

Letartóztatás indítványozása

Az ügyészség közben azt indítványozta, hogy rendeljék el a férfi letartóztatását. A vádlott az eljárás alatt és az ítélet kihirdetésekor is bűnügyi felügyelet alatt állt. A bíróság azonban elutasította a letartóztatásra vonatkozó indítványt, és a másodfokú eljárás befejezéséig fenntartotta a bűnügyi felügyeletet.