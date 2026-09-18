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Rendkívüli: ezt a két férfit keresi a rendőrség az erzsébetvárosi gyilkosság miatt – fotó

akácfa utca

Rendkívüli: ezt a két férfit keresi a rendőrség az erzsébetvárosi gyilkosság miatt – fotó

13 perce
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Újabb részleteket közölt a rendőrség a péntek hajnalban történt erzsébetvárosi emberölésről. Az Akácfa utcában egy férfit bántalmaztak, aki a helyszínen életét vesztette. A nyomozók egy napon belül azonosították a két feltételezett elkövetőt, akik ellen elfogatóparancsot adtak ki.
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akácfa utcagyilkosságrendőrségErzsébetváros

Mint arról az Origo korábban beszámolt, megöltek egy férfit péntekre virradó éjjel Budapesten, Erzsébetvárosban. Az esetről Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője tájékoztatta az MTI-t hajnalban. 

Gyilkosság Erzsébetvárosban: azonosították a feltételezett elkövetőket
Gyilkosság Erzsébetvárosban: azonosították a feltételezett elkövetőket  Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Gyilkosság Erzsébetvárosban: azonosították a feltételezett elkövetőket

A szóvivő elmondása szerint pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető a VII. kerületi Akácfa utcában, közterületen bántalmazott egy férfit, aki ebbe belehalt. Az elkövető a gyilkosságot követően elmenekült a helyszínről, forrónyomos felkutatása folyamatban van.

A BRFK emberölés ügyében indított nyomozást.

A rendőrség frissen kiadott közleményében már az elkövetőket is azonosították, mint árják:

A nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek és egy napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket, a 40 éves Hadik Richárd Andrást és a 48 éves Rostás Zsoltot, akik ellen elfogatóparancsot adtak ki. 

Az erzsébetvárosi emberölés feltételezett elkövetői, a 40 éves Hadik Richárd András és a 48 éves Rostás Zsolt Fotó: police.hu

 

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