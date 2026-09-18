Rendkívüli: ezt a két férfit keresi a rendőrség az erzsébetvárosi gyilkosság miatt – fotó

Mint arról az Origo korábban beszámolt, megöltek egy férfit péntekre virradó éjjel Budapesten, Erzsébetvárosban. Az esetről Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője tájékoztatta az MTI-t hajnalban.

Gyilkosság Erzsébetvárosban: azonosították a feltételezett elkövetőket Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Gyilkosság Erzsébetvárosban: azonosították a feltételezett elkövetőket

A szóvivő elmondása szerint pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető a VII. kerületi Akácfa utcában, közterületen bántalmazott egy férfit, aki ebbe belehalt. Az elkövető a gyilkosságot követően elmenekült a helyszínről, forrónyomos felkutatása folyamatban van.

A BRFK emberölés ügyében indított nyomozást.

A rendőrség frissen kiadott közleményében már az elkövetőket is azonosították, mint árják:

A nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek és egy napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket, a 40 éves Hadik Richárd Andrást és a 48 éves Rostás Zsoltot, akik ellen elfogatóparancsot adtak ki.