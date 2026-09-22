Halálra késeltek egy férfit Esztergomban – a támadó elmenekült a helyszínről

A rendőrségre szeptember 20-án, nem sokkal éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy Esztergom egyik munkásszállóján egy férfi megszúrt egy másik férfit, majd elmenekült a helyszínről.

Az esztergomi emberölés során használt kés

Fotó: Police.hu

A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A helyi rendőrök a bejelentést követően azonnal a munkásszállóhoz vonultak, ahol megkezdték az adatgyűjtést és a tanúk meghallgatását.

Fél órán belül elfogták az esztergomi késelés gyanúsítottját

A tanúktól kapott információk alapján a rendőrök megkezdték a feltételezett elkövető felkutatását. A keresésbe a közterület-felügyelők is bekapcsolódtak – közölte a rendőrség hivatalos honlapján.

A rendőrök a 19 éves K. Róbertet a bejelentést követő fél órán belül megtalálták egy közeli utcában, majd elfogták.

A nyomozók a férfit emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt hallgatták ki, ezt követően őrizetbe vették.