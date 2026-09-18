Letartóztatásban marad Fásy Ádám felesége

Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság szeptember 9-ei döntését, amellyel egy hónapra elrendelte két ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Az ügyben Fásy Ádám feleségét, illetve annak a cégnek a tulajdonosát és ügyvezetőjét állították elő, amely a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című dokumentumfilm elkészítésére kapott megrendelést.
A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a megalapozott gyanú szerint a nő és a férfi egy gazdasági társaságon keresztül a Nemzeti Kulturális Alaptól 82,55 millió forint támogatást nyert el egy két részből álló dokumentumfilm-sorozat elkészítésére. A támogatási összeget 2025 decemberében folyósították.
A gazdasági társaság a filmkészítéshez elnyert támogatással 2026 áprilisában úgy számolt el a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő felé, hogy a film még nem készült el.
Letartóztatták Fásy Ádám feleségét
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Fásy Ádám feleségét múlt hét szerdán vezetőszáron vitték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói a kecskeméti bíróságra, miután hétfőn őrizetbe vették a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntetőeljárásban. A bíróság ezt követően egy hónapra elrendelte Gurzó Mária letartóztatását - ezt a döntést hagyta most helyben a Kecskeméti Törvényszék.