Letartóztatásban marad Fásy Ádám felesége

Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság szeptember 9-ei döntését, amellyel egy hónapra elrendelte két ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Az ügyben Fásy Ádám feleségét, illetve annak a cégnek a tulajdonosát és ügyvezetőjét állították elő, amely a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című dokumentumfilm elkészítésére kapott megrendelést.

Letartóztatták Fásy Ádám felesége / Fotó: Szabó Bálint/Facebook

A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a megalapozott gyanú szerint a nő és a férfi egy gazdasági társaságon keresztül a Nemzeti Kulturális Alaptól 82,55 millió forint támogatást nyert el egy két részből álló dokumentumfilm-sorozat elkészítésére. A támogatási összeget 2025 decemberében folyósították.

A gazdasági társaság a filmkészítéshez elnyert támogatással 2026 áprilisában úgy számolt el a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő felé, hogy a film még nem készült el.