Fegyvert rántott elő a melltartójából egy nő, majd meglőtte exét egy rendőrőrs előtt

Egy fegyverrel többször meglőtte volt barátját egy 24 éves nő szeptember 6-án egy memphisi rendőrőrs előtt. A férfi mindkét lábán több lőtt sérülést szenvedett, és válságos állapotban került kórházba – számolt be róla a Law and Crime.

A fegyver egyik lövedéke a memphisi rendőrőrs ablakát is eltalálta

Fotó: lawcrimenews/x

A rendőrök helyi idő szerint nem sokkal 16.30 előtt az épületben tartózkodtak, amikor több lövést hallottak. Egy szemtanú ezután beszaladt az őrsre, és jelezte, hogy meglőttek egy férfit.

A tanú elmondása szerint egy virágmintás ruhát viselő nő szállt ki egy ezüstszínű Hondából, odament egy fekete Nissanhoz, majd több lövést adott le a férfira. Ezután visszaült a Hondába.

A sérült férfinak sikerült saját autójával elhajtania. Később egy közeli kórházban találták meg, ahol mindkét lábán több lőtt sérüléssel kezelték.

A férfi azt mondta a nyomozóknak, hogy azért találkozott a nővel a rendőrőrsnél, hogy visszakapja tőle a lakáskulcsát. Vallomása szerint a kulcs átvétele után kiszállt az autójából, és megpróbálta megragadni a nőt, aki ekkor rálőtt.

A nő autójában ülő egyik utas azt állította, hogy a férfi hátulról fejbe ütötte 24 éves Brianna Moore-t, és az ütéstől a szemüvege is leesett. A tanú szerint a férfi ezután ismét a nő felé indult, mire Moore a melltartójából elővette a pisztolyt, és többször rálőtt.

A rendőrök az ezüstszínű Hondát a rendőrőrs parkolójában állították meg, Moore-t pedig őrizetbe vették. A jármű átkutatásakor az első ülésen egy 9 milliméteres Taurus G3C pisztolyt találtak.

Az egyik lövedék a rendőrőrs ablakán is áthatolt, miközben több rendőr tartózkodott az épületben. A helyszínen négy kilőtt töltényhüvelyt és egy lövedékdarabot találtak.

Moore a rendőrség szerint elismerte, hogy ő lőtt volt barátjára, de azt állította, hogy ezt csak azután tette, hogy a férfi bántalmazta.

A nőt súlyos testi sértéssel járó támadással, testi sérülést okozó családon belüli erőszakkal és lőfegyverrel elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolják. A beszámoló szerint 125 ezer dolláros óvadékot állapítottak meg számára.