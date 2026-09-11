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budapest xiv

Felcsaptak a lángok Budapesten, egy emeletes ház gyulladt ki

1 órája
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Budapest XIV. kerületébe riasztották a tűzoltókat és a mentőket. A tűzben a lakás egyik helyisége és az erkély is égett.
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budapest xivtűzbudapest

Kigyulladt egy lakás egy emeletes lakóházban Budapest XIV. kerületében, a Rákosfalva parkban - közölte az MTI-vel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) pénteken kora reggel.

A tűz a Rákosfalva parkban csapott fel
A tűz a Rákosfalva parkban csapott fel / (Illusztráció) Fotó: unsplash.com

A tűzeset részletei

A közlemény szerint a lakás egy helyisége teljes terjedelmében, valamint egy erkély égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.

A helyszínre mentő is érkezett - tették hozzá.

Nem ez az egyetlen tűzeset

Teljes terjedelmében égett egy lakóépület Sarkadon, a Diófás utcában. A tűz átterjedt a melléképület tetőszerkezetére is. A gyulai hivatásos tűzoltók négy vízsugárral elfojtották a lángokat. A rajok az utómunkálatokat végzik - írja a Katasztrófavédelem.
 

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