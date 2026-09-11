Balázs megölte a feleségét, majd az ujját is levágta, hogy hozzáférjen a nő netbankjához

A vádirat alapján egy házaspár tragédiába torkolló kapcsolatában a feleség biztosította a pénzügyi hátteret. A nő még akkor is az anyagi teljesítőképességét – saját keresetét és hitelkeretét – meghaladóan támogatta Balázst, amikor a férfi más bűncselekmény miatt rács mögött ült. A végzetes konfliktust az robbantotta ki, hogy Balázs szerencsejátékon elszórta a lakásuk havi bérleti díját. A feleség ezen 2024. december 15-én annyira felháborodott, hogy tettleg bántalmazta a férjét. A szóváltás hevében a férfi a hajánál fogva hátulról megragadta a nőt, majd egy 9,5 cm-es pengéjű késsel többször is megszúrta. Az asszony a helyszínen életét vesztette.

Balázs ezt követően levágta az elhunyt asszony ujját és magához vette a mobiltelefonját, hogy hozzáférhessen a netbankjához.

A feltételezett ujjas gyilkos a törvényszéken Fotó: Origo

A Fővárosi Törvényszéken szeptember 11-én tanúkat hallgattak ki, akik tudtukon kívül keveredtek az ügybe. A férfi ugyanis a felesége számlájáról nekik utalt több százezer forintot azzal a kéréssel, hogy vegyék fel neki.

Nem értették, miért kér szívességet

A vádlott egy volt kollégája szerint Balázs asztalosként becsületesen dolgozott. Nem voltak közeli barátok, ezért a tanú nem értette, hogy Balázs miért kért tőle szívességet.

– A tragédia napján többször beszéltünk telefonon. Megkért, engedjem meg, hogy az én bankszámlámra utaljanak neki pénzt, 300 ezer forintot. Arra hivatkozott, hogy az albérletét kell kifizetnie, mert ha nem teszi, el kell hagynia az ingatlant. Mondtam, hogy csak a páromnak van kártyája, de a kedvesem beleegyezett. Felvettem a pénzt és átadtam Balázsnak Újpesten – mondta Márton.

Az ügyész kérdésére a tanú elmondta: a találkozás idején a vádlottat zavarodottnak, szomorkásnak látta.

– Balázs egyébként is magának való volt, de aznap még inkább annak tűnt. Még kezet fogni is alig akart – tette hozzá.

A következő tanú, Erika azt mondta: ismeri Balázst, de ránézni sem hajlandó. Ő 150 ezer forintot volt hajlandó felvenni az előbb is említett módszerrel.

Erika ránézni sem akart Balázsra – Fotó: Origo

– Amit miatta átéltem, azt nem kívánom senkinek. Próbálom az egészet kitörölni a fejemből – jegyezte meg.