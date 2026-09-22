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fenyegetés

Berontott a tanórára egy feldühödött apa Érd közelében – a gyerekek előtt fenyegette meg a tanárnőt

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Egy feldühödött apa engedély nélkül ment be gyermeke osztálytermébe egy Érd közeli település általános iskolájában, ahol számon kérte a tanárnőt. A férfi kiabálni kezdett a pedagógussal, majd fenyegetés is elhangzott a tizenkét alsó tagozatos diák előtt.
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fenyegetéstanárnőapa

Vádat emelt az Érdi Járási Ügyészség egy férfival szemben, aki a vád szerint engedély nélkül ment be egy tanterembe, majd a gyerekek előtt fenyegette meg fia tanárnőjét. A fenyegetés után a pedagógus hiába próbálta megnyugtatni a felzaklatott diákokat, a tanítást már nem tudta folytatni.

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A fenyegetés előtt az apa engedély nélkül ment be a tanterembe
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi gyermeke egy Érdhez közeli település általános iskolájába járt. Az eset 2026 januárjában történt.

A vádirat szerint az alsó tagozatos fiú többszöri felszólítás ellenére sem hagyta abba a kiabálást az órán. Tanárnője ezért megfogta a gyermek pulóverének kapucniját, és rendre utasította. A történtek miatt a fiú édesanyja még aznap délután felkereste az iskolát, ahol megbeszélte az esetet a pedagógussal.

A fenyegetés tizenkét gyermek előtt hangzott el

Később az apa is megjelent az iskolában, majd engedély nélkül bement abba a tanterembe, ahol a tanárnő tizenkét diákkal tartózkodott.

A férfi számon kérte a pedagógust, aki elmondta neki, mi történt aznap a fiával. A vádirat szerint az apa ekkor dühös lett, és a gyerekek előtt kiabálni kezdett a tanárnővel.

Ezután a pedagógus felé állva azzal fenyegette meg, hogy ha még egyszer hozzáér a fiához, bántalmazni fogja.

Miután a férfi elhagyta a tantermet, a tanárnő megpróbálta megnyugtatni a történtek miatt felzaklatott gyerekeket. A diákok állapota miatt azonban az órát már nem tudták folytatni.

Az Érdi Járási Ügyészség a büntetett előéletű férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja. Bűnösségéről az Érdi Járásbíróság dönt.

 

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