Horror az erdőben: kerekesszékes férfi holttestét hagyták a fák között

Kerekesszékes, amputált lábú idős férfi holttestére bukkantak kilenc évvel ezelőtt egy Szentmártonkáta környéki erdős területen. A hátborzongató ügy azonban máig nem zárult le teljesen: az egyik jogerősen elítélt férfit már négy éve keresi a rendőrség.

Kerekesszékes férfi holttestét találták meg egy erdőben Szentmártonkátánál: Négy éve köröznek egy elítélt férfit a hátborzongató ügyben. Segítségnyújtás elmulasztása miatt is elfogatóparancs van ellene. (illusztráció)

Fotó: Sahut Chantanaorrapint

Holttest az erdőben

A történet még 2008-ban kezdődött. A Blikk beszámolója szerint az idős férfi Balogh Oszkárék albérletébe költözött, később pedig Balogh a bankkártyáját is kezelni kezdte. Az évek során többször került szállóra vagy kórházba, majd ismét visszavitték magukhoz, miközben továbbra is hozzáfértek a pénzéhez.

A SZON cikke szerint 2017 szeptemberében a férfi állapota súlyosan leromlott. Nehezen, zilálva lélegzett, gondozói azonban nem hívtak hozzá orvosi segítséget. A kerekesszékes férfi végül meghalt.

Kerekesszékével együtt vitték ki az erdőbe

A lap beszámolója szerint a holttestet ezután a kerekesszékkel együtt egy elhagyatott erdős területre vitték, majd ott hagyták. Később a hatóságok találtak rá. A szakértői vizsgálatok szerint időben érkező orvosi segítséggel az idős férfi életét meg lehetett volna menteni. Halálában az elhanyagoltság és a felügyelet hiánya is szerepet játszott.

Négy éve hiába keresik az elítélt férfit

Az ügyben később jogerős ítéletek születtek. A HEOL szerint Balogh Oszkárt három év szabadságvesztésre ítélték, ő azonban nem kezdte meg büntetésének letöltését. A férfit már négy éve körözik. Két elfogatóparancs is érvényben van ellene: garázdaság, illetve segítségnyújtás elmulasztása miatt keresik.