Horror az erdőben: kerekesszékes férfi holttestét hagyták a fák között

Kerekesszékes, amputált lábú idős férfi holttestére bukkantak kilenc évvel ezelőtt egy Szentmártonkáta környéki erdős területen. A hátborzongató ügy azonban máig nem zárult le teljesen: az egyik jogerősen elítélt férfit már négy éve keresi a rendőrség.
Holttest az erdőben
A történet még 2008-ban kezdődött. A Blikk beszámolója szerint az idős férfi Balogh Oszkárék albérletébe költözött, később pedig Balogh a bankkártyáját is kezelni kezdte. Az évek során többször került szállóra vagy kórházba, majd ismét visszavitték magukhoz, miközben továbbra is hozzáfértek a pénzéhez.
A SZON cikke szerint 2017 szeptemberében a férfi állapota súlyosan leromlott. Nehezen, zilálva lélegzett, gondozói azonban nem hívtak hozzá orvosi segítséget. A kerekesszékes férfi végül meghalt.
Kerekesszékével együtt vitték ki az erdőbe
A lap beszámolója szerint a holttestet ezután a kerekesszékkel együtt egy elhagyatott erdős területre vitték, majd ott hagyták. Később a hatóságok találtak rá. A szakértői vizsgálatok szerint időben érkező orvosi segítséggel az idős férfi életét meg lehetett volna menteni. Halálában az elhanyagoltság és a felügyelet hiánya is szerepet játszott.
Négy éve hiába keresik az elítélt férfit
Az ügyben később jogerős ítéletek születtek. A HEOL szerint Balogh Oszkárt három év szabadságvesztésre ítélték, ő azonban nem kezdte meg büntetésének letöltését. A férfit már négy éve körözik. Két elfogatóparancs is érvényben van ellene: garázdaság, illetve segítségnyújtás elmulasztása miatt keresik.