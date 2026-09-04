Rabszolgaként tartotta a fiatal nőt a pátrohai házaspár, a kínzások után kitették az útra meghalni – videó

2024-ben csaptak le a rendőrök arra a pátrohai családra, amelynek tagjai több mint egy éven át embertelen körülmények között tartottak fogva és sanyargattak egy fiatal nőt, Anitát. A nőt Piliscsévről vitték Pátrohára, ahol embertelen körülmények között tartották fogva.

Kegyetlenül bántak a fiatal nővel, hosszú időre börtönbe kerülhetnek

Fotó: TV2

A kegyetlen bánásmódról a férfi testvére korábban a bíróságon beszélt. Elmondása szerint öccse nemcsak ütötte és verte a fiatal nőt, hanem éheztette is.

Megfogta, pofonvágta, utána fogta a feje tetején a hajat, rávágta. Beleütötte a hűtő sarkába a fejét, utána rúgta szájba

– mondta a férfi a bíróságon.

Anita többször is megpróbált megszökni, és ismerőseitől is segítséget kért, azonban egyiküktől sem kapott menedéket – hangzott el a TV2 híradójában.

Amikor a rendszeres bántalmazás miatt már teljesen legyengült, a család úgy döntött, hogy visszaviszik Piliscsévre. Anita azonban útközben rosszul lett, ezért Aszódnál kitették az autóból, majd a sorsára hagyták.

A fiatal nő halálát végül kihűlés okozta. Holttestét két gyerek találta meg.

Súlyos ítélet született a fiatal nő halálának ügyében

Az ügyben első fokon súlyos ítéletek születtek. A családfőt 14 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték. A férfi felesége, vagyis a másodrendű vádlott 10 évre kerül a rácsok mögé. A pár fia és menye felfüggesztett börtönbüntetést kapott segítségnyújtás elmulasztása miatt.

A vádlottak nem fogadták el az elsőfokú ítéletet, a fellebbviteli főügyészség szerint azonban így sem kaptak elég súlyos büntetést.

Álláspontjuk szerint ugyanis a pár nem testi sértést, hanem különös kegyetlenséggel elkövetett emberölést követett el.

A fellebbviteli főügyészség szerint ezért a férfival szemben akár életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása is indokolt lehet.

A férfi vádlottal szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása, míg feleségével szemben súlyosabb szabadságvesztés kiszabása indokolt

– mondta Gulyásné Birinyi Ildikó, a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség szóvivője.

Az ügyben hamarosan másodfokon is döntés születik. Anita halálának ügyében a Debreceni Ítélőtábla dönt majd a vádlottak sorsáról.