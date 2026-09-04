Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
rabszolgamunka

Rabszolgaként tartotta a fiatal nőt a pátrohai házaspár, a kínzások után kitették az útra meghalni – videó

18 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több mint egy éven át sanyargatott egy fiatal nőt egy pátrohai család, a nőt ütötték, dolgoztatták és alig adtak neki enni. A fiatal nőt végül Aszódnál tették ki az autóból, ahol kihűlt és meghalt, az ügyben első fokon elítélt férfira pedig most akár életfogytiglani szabadságvesztést is kiszabhatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rabszolgamunkaemberölésAszódgyilkosságPátroha

2024-ben csaptak le a rendőrök arra a pátrohai családra, amelynek tagjai több mint egy éven át embertelen körülmények között tartottak fogva és sanyargattak egy fiatal nőt, Anitát. A nőt Piliscsévről vitték Pátrohára, ahol embertelen körülmények között tartották fogva.

Pátroha, rabszolgatartó, gyilkosság, fiatal nő
Kegyetlenül bántak a fiatal nővel, hosszú időre börtönbe kerülhetnek
Fotó: TV2

A kegyetlen bánásmódról a férfi testvére korábban a bíróságon beszélt. Elmondása szerint öccse nemcsak ütötte és verte a fiatal nőt, hanem éheztette is.

Megfogta, pofonvágta, utána fogta a feje tetején a hajat, rávágta. Beleütötte a hűtő sarkába a fejét, utána rúgta szájba

– mondta a férfi a bíróságon.

Anita többször is megpróbált megszökni, és ismerőseitől is segítséget kért, azonban egyiküktől sem kapott menedéket – hangzott el a TV2 híradójában.

Amikor a rendszeres bántalmazás miatt már teljesen legyengült, a család úgy döntött, hogy visszaviszik Piliscsévre. Anita azonban útközben rosszul lett, ezért Aszódnál kitették az autóból, majd a sorsára hagyták.

A fiatal nő halálát végül kihűlés okozta. Holttestét két gyerek találta meg.

Súlyos ítélet született a fiatal nő halálának ügyében

Az ügyben első fokon súlyos ítéletek születtek. A családfőt 14 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték. A férfi felesége, vagyis a másodrendű vádlott 10 évre kerül a rácsok mögé. A pár fia és menye felfüggesztett börtönbüntetést kapott segítségnyújtás elmulasztása miatt.

A vádlottak nem fogadták el az elsőfokú ítéletet, a fellebbviteli főügyészség szerint azonban így sem kaptak elég súlyos büntetést.

Álláspontjuk szerint ugyanis a pár nem testi sértést, hanem különös kegyetlenséggel elkövetett emberölést követett el.

A fellebbviteli főügyészség szerint ezért a férfival szemben akár életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása is indokolt lehet.

A férfi vádlottal szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása, míg feleségével szemben súlyosabb szabadságvesztés kiszabása indokolt

– mondta Gulyásné Birinyi Ildikó, a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség szóvivője.

Az ügyben hamarosan másodfokon is döntés születik. Anita halálának ügyében a Debreceni Ítélőtábla dönt majd a vádlottak sorsáról.

Rabszolgákat tartottak, rács mögé kerültek

A Győri Ítélőtábla súlyosbította annak a házaspárnak a büntetését, aki kényszermunkára fogott hajléktalanokat. Rabszolgákat tartottak, de most ők kerülnek rács mögé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!