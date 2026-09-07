Kihasználták a kasszás távollétét, ellopták a Flippermúzeum bevételét – videó

A Flippermúzeum kasszájából vasárnap délután ellopták a bevételt. Az esetet biztonsági kamera rögzítette, a múzeum pedig a felvételek alapján feljelentést tett a rendőrségen.
Ellopták a Flippermúzeum bevételét vasárnap délután Budapesten, a XIII. kerületben. A múzeum közlése szerint fennállásuk 12 éve alatt korábban nem történt hasonló eset.
A közzétett biztonsági kamerás felvételen az látható, hogy egy társaság tagjai akkor használják ki az alkalmat, amikor a kasszás egy látogató kérésére hátramegy. Távolléte alatt a kasszából elviszik a bevételt.
A múzeum beszámolója szerint a helyszínen egy, a Flippermúzeum logójával ellátott póló is volt, azt azonban nem vitték magukkal.
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