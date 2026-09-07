Kihasználták a kasszás távollétét, ellopták a Flippermúzeum bevételét – videó

Ellopták a Flippermúzeum bevételét vasárnap délután Budapesten, a XIII. kerületben. A múzeum közlése szerint fennállásuk 12 éve alatt korábban nem történt hasonló eset.

Feljelentést tett a Flippermúzeum

Forrás: Facebook

A közzétett biztonsági kamerás felvételen az látható, hogy egy társaság tagjai akkor használják ki az alkalmat, amikor a kasszás egy látogató kérésére hátramegy. Távolléte alatt a kasszából elviszik a bevételt.

A múzeum beszámolója szerint a helyszínen egy, a Flippermúzeum logójával ellátott póló is volt, azt azonban nem vitték magukkal.