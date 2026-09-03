Másodperceken múlt a tragédia – egy fuldokló édesapa életét mentették meg Békésen

Egy fuldokló férfi életét mentette meg Szilágyi András rendőr törzsőrmester és polgárőr társa, Szabó Mihály Sándorné Békésen. A háromgyermekes édesapa az Élővíz-csatornába esett, ahonnan a két szolgálaton kívüli segítő húzta ki. A rendőr életmentő helytállását szerdán a Bartair Alapítvány Közösen a közösségért díjával ismerték el.

A fuldokló férfi kimentéséért elismerést kapott Szilágyi András rendőr törzsőrmester

Fotó: Békés vármegyei rendőrség

Szilágyi András augusztus 22-én, szombatra virradó éjszaka szabadidejében, polgárőrként vett részt a Madzagfalvi Napok biztosításában. Polgárőr társával 0 óra 20 perc körül arra figyeltek fel, hogy egy férfi az Erzsébet híd közelében az Élővíz-csatorna felé indult, majd beleesett a vízbe.

A rendőr törzsőrmester a Beolnak nyilatkozva elmondta, először azt hitték, hogy a férfi úszik, hamarosan azonban kiderült, hogy bajba került. A férfi kapálózni kezdett, társa pedig a segélykiáltását is hallotta.

Ruhástól ugrott a fuldokló férfi után

Szilágyi András a mobiltelefonját a partra dobta, majd ruhástól a vízbe ugrott. A csatorna ezen a szakaszon mély volt, ráadásul a felszínét sűrű békalencse borította, ami a sötétben tovább nehezítette a mentést.

A férfi időközben elmerült, a rendőrnek azonban sikerült megtalálnia. Mellé úszott, megragadta a gallérjánál, fejét a víz fölé emelte, majd a part felé húzta. Szabó Mihály Sándorné a partról segített kiemelni a bajba jutott férfit.

A kimentett férfi erősen köhögött, de a körülményekhez képest jól volt. Elmondása szerint nem ismerte a környéket, koncertre érkezett Békésre. A félhomályban a víz felszínét borító békalencsét a part menti növényzet folytatásának vélte, ezért esett a csatornába.