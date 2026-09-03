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villamos

Motorost gázoltak Budapesten, pótlóbuszok járnak a 4-6-os villamos egy szakaszán

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Baleset történt csütörtök reggel Budapesten, amely a 4-6-os villamos közlekedését is érinti. A gázolás miatt a pesti irányban csak a Corvin-negyedig járnak a villamosok.
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villamosbudapestenközlekedésgázolás

Motorost gázoltak szeptember 3-án, csütörtök reggel Budapesten – értesült az Origo olvasói információból. A gázolás miatt jelentősen megváltozott a közlekedés a 4-6-os villamos vonalán.

Motorost gázoltak Budapesten, pótlóbuszok járnak a 4-6-os villamos helyett
Motorost gázoltak Budapesten, pótlóbuszok járnak a 4-6-os villamos helyett (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Motorost gázoltak Budapesten

A pesti irányból érkező villamosok csak a Corvin-negyedig közlekednek. A Corvin-negyed és a Blaha Lujza tér között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A motoros állapotáról és a baleset pontos körülményeiről egyelőre nincs információ.

Piroson átkelő gyalogost gázoltak a Váci úton, majd jött a nem várt fordulat - videó

Tanulságos esetekről osztottak meg videót a Budapesti Autósok. Az első felvételen az látható, ahogy elgázolnak a Váci úton egy szabálytalanul közlekedő gyalogost, aki ennek ellenére a mentők kiérkezése előtt elsétált a helyszínről. A második esetben pedig a felvételt készítő sofőr gyors reakcióján múlt, hogy nem történt tragédia.

 

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