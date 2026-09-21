Rendkívüli bejelentés jött: holttestet találtak a Gellért-hegynél

Holtan találtak egy férfit vasárnap délután Budapesten, a XI. kerületi Kelenhegyi úton, a Gellért-hegy lábánál.

A Gellért-hegynél történt a tragédia / Fotó: ZenitX / Shutterstock

A Gellért-hegynél történt tragédia részletei

A 24.hu megkeresésére a rendőrség közölte, hogy a BRFK helyszíni- és halottszemlét tartotta amely során bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülményt nem találtak. A portál úgy tudja, az áldozat a mélybe ugorhatott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit.