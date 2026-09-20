Otthon nélkül maradt egy anya és három gyermeke Geszten – megrázó, ami velük történt

Tűz pusztított egy családi házban Geszten, az épület és annak berendezése teljesen kiégett. Az otthonban egy édesanya élt három, 5, 9 és 12 éves kisfiával. A lángokban a gyerekek ruhái és személyes tárgyai, valamint a család háztartási eszközei is megsemmisültek – közölte Facebook-oldalán a Gyulai Csevegő TM hírszolgálat.

Geszten egy édesanya és három kisfia maradt otthon nélkül a pusztító tűz után

Fotó: Gyulai Csevegő TM hírszolgálat / Facebook

A család a tűz következtében gyakorlatilag mindenét elveszítette.

A bejegyzés szerint a tüzet az édesanya volt férje, a gyermekek apja okozhatta egy családi konfliktust követően. Ezt az állítást azonban a felhívásban nem támasztották alá hatósági közléssel, és az esetleges rendőrségi vagy büntetőeljárásról sem közöltek hivatalos információt.

Gyűjtést indítottak a Geszten élő családnak

A károsult család támogatására gyűjtést indítottak. A felhívás szerint tárgyi és pénzbeli adományokra egyaránt szükségük van, mivel a tűzben a gyerekek ruhái és személyes holmijai mellett a háztartás jelentős része is megsemmisült.

A szervezők arra kérik azokat, akik lehetőségükhöz mérten segítenének az édesanyának és három gyermekének, hogy a Gyulai Csevegő hírszolgálat felhívásában feltüntetett elérhetőségeken jelentkezzenek. A kezdeményezés szervezői szerint már a felhívás továbbítása is segítséget jelenthet a család számára.