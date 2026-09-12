Példamutató összefogás Salgótarjánban: drogbűnözéstől védik a várost roma önkéntesek

A csoport tagjai, – akik mindannyian munka után, szabadidejükben járják az utcákat – önként vállalták, hogy szembeszállnak a mindennapossá váló drogbűnözéssel, és egy élhetőbb jövőt teremtenek gyermekeik és szomszédaik számára. Oláh Lajos, a Gyár Acél Egyesület megálmodója szerint számukra nem a pénz vagy a népszerűség hajszolása a fontos, hanem a közösség védelme, valamint az a példa, amelyet mások számára mutathatnak, tekintet nélkül származásra, társadalmi helyzetre vagy politikai nézetekre.
A kezdetben csak az Acélgyári út környékét óvó szervezet mára a vármegyében és az országban is egyre ismertebb. Bár továbbra is a közrend fenntartása a fő céljuk, ma már számos fontos társadalmi és szociális kérdésben is állást foglalnak, és hisznek abban, hogy a cigányság nagy lehetőségek előtt áll.
Felvette a harcot a Gyár Acél a mindent elpusztító kristály ellen
Az egyesület két éve június 26-án, éppen a drogellenes világnapon alakult meg. Az alapítók a Salgótarjánban elburjánzó kábítószer-használat miatt döntöttek úgy, hogy megálljt parancsolnak a terjesztőknek.
Évekkel ezelőtt naponta láttam, amint 20-30 fős csoportok 2-3 éves gyerekek jelenlétében az utcákon, aluljárókban, parkokban szívták a kristályt. Akkor nagyon berágtam, és azt mondtam magamban, ennek véget kell vetni. Így született meg az egyesület gondolata”
– idézte fel a kezdeteket az Origónak Oláh Lajos. Kiemelte: bár a dizájnerdrogok továbbra is jelen vannak a nógrádi vármegyeszékhelyen, az elmúlt időszakban jelentősen visszaszorult a fogyasztók száma, és a korábbi tarthatatlan állapotok ma már elképzelhetetlenek a városban.
Oláh Lajos rendkívül fontosnak és hasznosnak nevezte az előző kabinet drogellenes intézkedéseit, például a DELTA Programot, valamint az igazságszolgáltatás szigorát a dílerekkel szemben. Reményét fejezte ki, hogy a Tisza-kormány is hasonló erélyességgel lép majd fel a drogbiznisz szereplői ellen, bár mint mondta, vannak kétségei ezzel kapcsolatban.
Véleménye szerint a roma közösségben óriási hatása és visszatartó ereje van azoknak a videóknak, amelyeket a kábítószer-terjesztők elfogásáról tesz közzé a rendőrség. Rámutatott: az országosan létszámhiánnyal küzdő hatóság azonban nem lehet mindig és mindenhol jelen, ezért van kulcsszerepük a helyi civil szerveződéseknek, hiszen ők személyesen ismerik azokat, akik a mérgeket árulják a közösség tagjainak, köztük kiskorúaknak, akár gyerekeknek is. A drogterjesztők pedig kifejezetten tartanak a nyilvánosságtól.
Közölte, szerveződésükkel azt is bizonyítani akarják, hogy nem csupán az iskolázott, nyelveket beszélő, diplomás emberek képesek tenni a közösségért, erre bárki alkalmas lehet, ha megvan benne a szándék. Mint fogalmazott, ha csak egyetlen életet is sikerül megmenteniük, akár Salgótarjánban, akár az ország bármely pontján, már megérte a sok fáradozás. Ugyanis a Gyár Acél jelenlegi 16 tagja kivétel nélkül dolgozik, a polgárőrködést és a közösségi munkát szabadidejükben végzik.
Zátonyra futhat az országos integrációs elképzelés
A kormányváltás előtt az egyesület szószólója találkozott Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztossal is. Lajos akkor egy olyan tervet fogalmazott meg, amelynek keretében a Gyár Acél tevékenységét országos közmunkaprogrammá fejlesztették volna. Ennek eredményeként nagy számú, büntetlen előéletű roma fiatal csatlakozhatott volna a rendőrség állományához, ami hatékony eszköze lehetne a cigányság integrációjának. Ez az elképzelés azonban most úgy tűnik, zátonyra futhat.
A romák nem attól lesznek integrálva, hogy mit kapnak, hanem attól, hogy mit adnak a társadalomnak. Le kell ráznunk magunkról azt a több évszázados port, ami a cigányságra – elsősorban saját hibájából – rárakódott”
– vallja Oláh Lajos. Hozzátette: ma Magyarországon, így Nógrádban is, amelyik cigány ember dolgozni akar, az talál munkát, és a munkáltatók részéről sem tapasztalható előítélet a bőrszín miatt.
Egyedülálló jogosítványok és közösségi segítségnyújtás
A Gyár Acél tagjai nem csupán egymásra támaszkodnak, hanem szoros munkakapcsolatot ápolnak a rendőrséggel, a polgárőrséggel és más hivatalos szervekkel. Lajos és csapatának több tagja sikeres polgárőr vizsgát tett, egyesületük pedig olyan, a közrend fenntartására irányuló, rendőrséggel együttműködő jogosítványt kapott, amely egyedülálló az országban.
Idén augusztusban például öt napon keresztül, napi 24 órában láttak el részben önkéntes, részben megbízásos járőrszolgálatot Salgótarjánban, a Förster Kálmán téren és környékén. Céljuk az áldatlan közterületi állapotok felszámolása, a szemetelés visszaszorítása és a hajléktalanok által lakott padok felszabadítása volt. Mindezt nem erőszakkal, hanem határozott és emberséges fellépéssel érték el: a rászorulóknak hajléktalanszállót, fürdési lehetőséget és tiszta ruhát ajánlottak fel.
A közbiztonsági feladatok mellett a tagok egyéb társadalmi munkát is vállalnak. Nemrégiben egy általános iskola kerítésének mázolásában segédkeztek, az egyesület egyik oszlopos tagja, Baranyi Márió pedig nemrég életet mentett: saját autójával szállított kórházba egy nőt, akinek az utcán megcsípte a nyelvét egy darázs, és mint kiderült, allergiás volt a csípésre.
Hit, elfogadás és elkötelezettség
Az önkéntes csoport számára a hit kiemelt szerepet játszik. A tagok közül többen a keresztény értékrendet követik, és úgy vélik, a bátor kiállás és Jézus példájának követése alapvető fontosságú a sikerhez.
Oláh Lajos az Origónak nyíltan beszélt arról is, hogy közvetlen környezetében és családjában is jelen van a drogfüggőség, sőt, ő maga is sokáig bűnben élt, ám amióta rátalált Istenre, teljesen megváltozott az élete. Hosszú évek óta becsületes munkával keresi a kenyerét, nem fogyaszt alkoholt, nem használ tudatmódosító szereket és nem is dohányzik.
A Gyár Acél története országos szinten is példaértékűvé vált. Megmutatja, hogy a reménytelenséget felválthatja az összefogás ereje, és még a legnehezebb helyzetekben is van lehetőség a változásra, ha az emberek hajlandóak tenni a közösségükért.
Be kell bizonyítanunk, hogy a cigányok nemcsak lopni, csalni és rabolni képesek, hanem mi is tudunk tenni Magyarországért. Ez mindannyiunk érdeke, a tapasztalatainkat pedig nagyon szívesen megosztjuk mindazokkal, akik hasonló szerveződést kívánnak létrehozni az ország más tájain”
– zárta a beszélgetést Baranyi Márió, az egyesület másik alapítója.