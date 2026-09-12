Példamutató összefogás Salgótarjánban: drogbűnözéstől védik a várost roma önkéntesek

A csoport tagjai, – akik mindannyian munka után, szabadidejükben járják az utcákat – önként vállalták, hogy szembeszállnak a mindennapossá váló drogbűnözéssel, és egy élhetőbb jövőt teremtenek gyermekeik és szomszédaik számára. Oláh Lajos, a Gyár Acél Egyesület megálmodója szerint számukra nem a pénz vagy a népszerűség hajszolása a fontos, hanem a közösség védelme, valamint az a példa, amelyet mások számára mutathatnak, tekintet nélkül származásra, társadalmi helyzetre vagy politikai nézetekre.

Sikerrel küzd a kábítószerek terjedése ellen a Gyár Acél csapata Salgótarjánban (Fotó: Gyár Acél/Facebook)

A kezdetben csak az Acélgyári út környékét óvó szervezet mára a vármegyében és az országban is egyre ismertebb. Bár továbbra is a közrend fenntartása a fő céljuk, ma már számos fontos társadalmi és szociális kérdésben is állást foglalnak, és hisznek abban, hogy a cigányság nagy lehetőségek előtt áll.

Felvette a harcot a Gyár Acél a mindent elpusztító kristály ellen

Az egyesület két éve június 26-án, éppen a drogellenes világnapon alakult meg. Az alapítók a Salgótarjánban elburjánzó kábítószer-használat miatt döntöttek úgy, hogy megálljt parancsolnak a terjesztőknek.

Évekkel ezelőtt naponta láttam, amint 20-30 fős csoportok 2-3 éves gyerekek jelenlétében az utcákon, aluljárókban, parkokban szívták a kristályt. Akkor nagyon berágtam, és azt mondtam magamban, ennek véget kell vetni. Így született meg az egyesület gondolata”

– idézte fel a kezdeteket az Origónak Oláh Lajos. Kiemelte: bár a dizájnerdrogok továbbra is jelen vannak a nógrádi vármegyeszékhelyen, az elmúlt időszakban jelentősen visszaszorult a fogyasztók száma, és a korábbi tarthatatlan állapotok ma már elképzelhetetlenek a városban.

Oláh Lajos rendkívül fontosnak és hasznosnak nevezte az előző kabinet drogellenes intézkedéseit, például a DELTA Programot, valamint az igazságszolgáltatás szigorát a dílerekkel szemben. Reményét fejezte ki, hogy a Tisza-kormány is hasonló erélyességgel lép majd fel a drogbiznisz szereplői ellen, bár mint mondta, vannak kétségei ezzel kapcsolatban.

Véleménye szerint a roma közösségben óriási hatása és visszatartó ereje van azoknak a videóknak, amelyeket a kábítószer-terjesztők elfogásáról tesz közzé a rendőrség. Rámutatott: az országosan létszámhiánnyal küzdő hatóság azonban nem lehet mindig és mindenhol jelen, ezért van kulcsszerepük a helyi civil szerveződéseknek, hiszen ők személyesen ismerik azokat, akik a mérgeket árulják a közösség tagjainak, köztük kiskorúaknak, akár gyerekeknek is. A drogterjesztők pedig kifejezetten tartanak a nyilvánosságtól.