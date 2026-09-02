Majdnem belehalt a 14 éves magyar fiú a brutális bántalmazásba

Az eset 2024. július 31-én éjjel történt Salgótarjánban. A férfi megkergette a gyereket, majd hátba rúgta, végül két kézzel ellökte. A 14 éves fiú egy nyitott vízelvezető csatornába zuhant.

14 éves gyereket bántalmazott. Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Megkergette, hátba rúgta, majd a csatornába lökte a gyereket

A fiatal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a bántalmazás ennél sokkal súlyosabb következményekkel is járhatott volna. Az ügyészség szerint közvetlen életveszélyes sérülés is kialakulhatott volna, megfelelő orvosi ellátás nélkül pedig akár a fiú halálához is vezethetett volna.

A visszaeső férfival szemben életveszélyt okozó testi sértés miatt emeltek vádat. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, valamint egy korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását indítványozta. Emellett csaknem egymillió forint bűnügyi költség megfizetését is kérik.

Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék hoz döntést.