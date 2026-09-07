Hajánál fogva rángatott a földre egy 14 éves lányt egy nő – videó

Egy 14 éves lány sérelmére elkövetett gyermekbántalmazás miatt indított eljárást a rendőrség Romániában. A támadás szeptember 4-én este történt a Iași megyei Șipote községben, az esetet kamera rögzítette – számolt be róla a Maszol.ro.

A gyermekbántalmazás során a szomszédasszony rátámadt a 14 éves lányra

Fotó: Maszol.ro

A rendőrségi vizsgálat szerint egy nő jogtalanul behatolt annak az ingatlannak az udvarára, ahol a kiskorú tartózkodott, majd fizikailag bántalmazta a lányt. A beszámolók szerint a hajánál fogva rángatta, megütötte, majd a földre teperte.

A nő azért támadt rá a 14 éves lányra, mert úgy vélte, hogy a gyermek arra biztatta 13 éves lányát, hogy értesítés nélkül menjen el otthonról.

A gyermekbántalmazás közben az apa is megütötte a lányt

A történteket kamera rögzítette, a bántalmazásnak két másik kiskorú is szemtanúja volt. A felvételek alapján a megtámadott lány édesapja végignézte az esetet anélkül, hogy közbelépett volna, majd egy ponton ő is megütötte gyermekét.

A rendőrség szeptember 5-én hivatalból indított eljárást, miután a bántalmazásról készült felvétel megjelent az interneten.

A hatóságok megvizsgálták, indokolt-e ideiglenes távoltartási végzés elrendelése, de arra jutottak, hogy annak törvényi feltételei nem állnak fenn. A 14 éves lány védelme érdekében ugyanakkor intézkedtek, és átmenetileg egyik rokona gondjaira bízták.

Az ügyben testi sértés, magánlaksértés és családon belüli erőszak gyanújával folyik büntetőeljárás.

A történtekről készült felvétel itt tekinthető meg.