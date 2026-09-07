Hajánál fogva rángatott a földre egy 14 éves lányt egy nő – videó

Egy 14 éves lány sérelmére elkövetett gyermekbántalmazás miatt indított eljárást a rendőrség Romániában. A támadás szeptember 4-én este történt a Iași megyei Șipote községben, az esetet kamera rögzítette – számolt be róla a Maszol.ro.
A rendőrségi vizsgálat szerint egy nő jogtalanul behatolt annak az ingatlannak az udvarára, ahol a kiskorú tartózkodott, majd fizikailag bántalmazta a lányt. A beszámolók szerint a hajánál fogva rángatta, megütötte, majd a földre teperte.
A nő azért támadt rá a 14 éves lányra, mert úgy vélte, hogy a gyermek arra biztatta 13 éves lányát, hogy értesítés nélkül menjen el otthonról.
A gyermekbántalmazás közben az apa is megütötte a lányt
A történteket kamera rögzítette, a bántalmazásnak két másik kiskorú is szemtanúja volt. A felvételek alapján a megtámadott lány édesapja végignézte az esetet anélkül, hogy közbelépett volna, majd egy ponton ő is megütötte gyermekét.
A rendőrség szeptember 5-én hivatalból indított eljárást, miután a bántalmazásról készült felvétel megjelent az interneten.
A hatóságok megvizsgálták, indokolt-e ideiglenes távoltartási végzés elrendelése, de arra jutottak, hogy annak törvényi feltételei nem állnak fenn. A 14 éves lány védelme érdekében ugyanakkor intézkedtek, és átmenetileg egyik rokona gondjaira bízták.
Az ügyben testi sértés, magánlaksértés és családon belüli erőszak gyanújával folyik büntetőeljárás.
A történtekről készült felvétel itt tekinthető meg.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.