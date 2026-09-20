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gyermekhalál

Hat órán át egyedül hagyta lázas gyermekét egy apa – a mentők már nem tudták megmenteni a kétéves kisfiút

17 perce
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Egy 39 éves férfit azzal vádolnak, hogy órákra felügyelet nélkül hagyta beteg, kétéves kisfiát, aki később meghalt. A gyermekhalál ügyében indult nyomozás során a hatóságok kamerafelvételeket is megvizsgáltak, a férfi állításának pedig egy családtag vallomása is ellentmondott.
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gyermekhalálgondatlanságláz

Másodfokú emberöléssel, gyermekkel szembeni kegyetlen bánásmóddal és hamis nyilatkozattétellel vádolnak egy 39 éves férfit az Egyesült Államok Georgia államában, miután meghalt kétéves kisfia. A gyermekhalál körülményeinek vizsgálata során a hatóságok szerint gondatlanságra utaló körülmények merültek fel.

gyermekhalál, kétéves kisfiú, gyermek elhanyagolása, emberölés, gondatlanság, Georgia, Egyesült Államok, rendőrségi nyomozás A gyermekhalál után őrizetbe vették a kétéves kisfiú apját
A gyermekhalál után őrizetbe vették a kétéves kisfiú apját
Fotó: Unsplash/Illusztráció

A rendőröket szeptember 3-án este riasztották egy mariettai lakáshoz, ahol egy eszméletlen kisgyermeket találtak. A fiú nem reagált, ezért a mentők kórházba szállították, életét azonban már nem tudták megmenteni – számolt be róla a Law and Crime.

A nyomozati iratok szerint a gyermek már korábban is rosszul volt: lázas volt, fájt a szája és nem akart enni. A hatóságok szerint apja ennek ellenére mintegy hat órára felügyelet nélkül hagyhatta.

A kétéves gyermek ez idő alatt nem tudott önállóan enni, pelenkát cserélni, és orvosi segítséget sem kaphatott. A rendőrség állítása szerint az ellátás hiánya súlyos testi és lelki szenvedést okozott neki, ami hozzájárult a halálához. A kisfiú halálának pontos okát ugyanakkor a nyilvánosságra került dokumentumok nem tartalmazzák.

A gyermekhalál ügyében kamerafelvétel mondhat ellent az apa állításának

A férfi a nyomozóknak azt állította, hogy otthon volt, miközben kisfia aludt. A hatóságok szerint azonban a család másik kiskorú gyermekének vallomása ellentmondott ennek: a lány azt mondta, hogy apja nem tartózkodott a lakásban.

A nyomozók állítása szerint kamerafelvételek is azt mutatják, hogy a férfi elhagyta az otthonát. Arról nem közöltek részleteket, hogy a hat óra alatt hol tartózkodott.

A 39 éves apát őrizetbe vették, és óvadék lehetősége nélkül tartják fogva. A következő bírósági meghallgatását szeptember 23-ra tűzték ki.

 

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