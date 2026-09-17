Verte és lopásra kényszerítette lakótársát egy fiú a gyermekotthonban

Minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki egy gyermekotthonban társát bántalmazta és lopásra, csikkszedésre kényszerítette. A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy a fiatalkorú fiú 2025 tavaszán, miután a vele szemben rablás miatt kiszabott javítóintézeti nevelésből elbocsátották, egy gyermekotthonba került.

A lakótársát bántalmazta egy gyermekotthonban a fiatalkorú fiú / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A lakótársát bántalmazta egy gyermekotthonban a fiatalkorú fiú

A fiatalkorú vádlott egy életkora miatt nem büntethető társával közösen, rendszeresen bántalmazta a szintén a gyermekotthonban elhelyezett kiskorú fiút.

A vádlott és társa verésekkel és különböző fenyegetésekkel arra kényszerítette a sértettet, hogy a városban lévő boltokból csokoládét és parfümöt lopjon.

A fiatalkorú vádlott a lopásokon kívül arra is utasította a félelemben élő kiskorú sértettet, hogy cigarettacsikkeket gyűjtsön - tették hozzá.

Miután a sértett nem bírta tovább a hallgatást, 2025 húsvétján beszámolt édesanyjának a több mint egy hónapja tartó kiszolgáltatott helyzetéről. A sértett megpróbáltatásainak az vetett véget, hogy a fiatalkorú vádlottat más bűncselekmény miatt a rendőrség őrizetbe vette - írták.

A Pest Vármegyei Főügyészség a fiatalkorú fiút minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza - áll a közleményben.

17 év szabadságvesztésre súlyosbította ítéletét a Pécsi Ítélőtábla annak az egyetemistának, aki 2023 augusztusában lakásába csalt és megölt egy hajléktalan férfit. A vád szerint a férfi tettével egy filmbeli sorozatgyilkost próbált utánozni. A Pécsi Törvényszék előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 15 év szabadságvesztésre ítélte a vádlottat és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Azonban az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője eltérő minősítés, illetve enyhítés érdekében fellebbezett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartotta, és a szabadságvesztés súlyosítását indítványozta, aminek szerdán helyt adtak.



