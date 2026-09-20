Mint arról korábban beszámoltunk, egy napon belül azonosították a rendőrök a péntek hajnali budapesti gyilkosság feltételezett elkövetőit. Az egyik 40 éves férfit szombat reggel elfogták, azonban, mint kiderült van alibije.

Fordulat az Akácfa utcai gyilkosság ügyében: elengedték a gyanúsítottat, volt alibije. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A nyomozók a férfi elszámoltatása során megállapították, hogy a 40 éves férfivel szemben a megalapozott gyanú nem áll fent, ezért szabadon távozott. Az elkövetőket továbbra is keresik, a 48 éves R. Zsoltot és társát elfogatóparancs alapján körözik.

- olvasható a rendőrség frissített közleményében.

Hogyan történt az Akácfa utcai gyilkosság?

2026. szeptember 18-án hajnali 1 óra 40 perc körül Budapest VII. kerületében, az Akácfa utcában egy társasház előtt súlyosan bántalmaztak egy 36 éves férfit. Az áldozat, aki a hírek szerint egy korábbi ökölvívó volt, a helyszínre érkező mentők szakszerű ellátása ellenére belehalt a sérüléseibe. A Budapesti Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást.