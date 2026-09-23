Újabb részletek derültek ki az Akácfa utcai gyilkosságról: több ember is segédkezhetett a bűncselekményben

Mint arról korábban beszámoltunk, múlt pénteken hajnalban a két elkövető egy 36 éves férfit bántalmazott a VII. kerületi Akácfa utcában. A dulakodás során egyikük, egy 40 éves férfi megszúrta a sértettet, aki a mentők szakszerű ellátása ellenére a helyszínen meghalt. A rendőrség szombat reggel őrizetbe vett egy férfit a gyilkosság gyanúsítottjaként, akit később szabadon engedtek ugyanis volt alibije. Ezt követően hétfőn elkapták a két gyanúsított, akiket most letartóztattak - egyiküket emberölés bűntette, társát súlyos testi sértés kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
Újabb részletek derültek ki az Akácfa utcai gyilkosságról
Letartóztatták az erzsébetvárosi emberölés mindkét gyanúsítottját; a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést - közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-vel.
A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a "korábbi és jelenleg folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatásukat".
A bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy a gyanúsítottaknak az elkövetés és az elfogás közötti időben tanúsított magatartása, a bűncselekmény elkövetéséhez használt dísztőr és a viselt ruházat elrejtése, valamint az, hogy megpróbáltak elbújni, az eljárás során a jelenlétük biztosítása érdekében indokolttá teszi a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását, és ezt erősítik rendezetlen személyi és lakhatási körülményeik is.
A nyomozás adatai alapján a gyanúsítottak más embereket is bevontak a bűncselekmény elkövetése után a dísztőr és a ruházat elrejtésébe, ezért fennáll a személyi bizonyítékok befolyásolásának veszélye is. Hangsúlyozták, hogy a gyanúsítottak többszörösen büntetett előéletűek, ugyanakkor az iratokból megállapítható, hogy a korábbi elítélések és a párhuzamos eljárásokból fakadó fenyegetettség eddig sem jelentett számukra semmilyen visszatartó erőt a bűnismétléssel kapcsolatban.
Adat merült fel továbbá arra is, hogy a gyanúsítottak kábítószert fogyaszthattak
- fűzték hozzá.
Mint írták, a bíróság előtt a gyanúsítottak védői enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását indítványozták.
Az emberöléssel gyanúsított terhelt és védője tudomásul vette a döntést, ezért az végleges; a súlyos testi sértés kísérletével gyanúsított terhelt és védője fellebbeztek a végzés ellen, ezért a rá vonatkozó döntés nem végleges, másodfokon a Fővárosi Törvényszék hoz határozatot
- közölték.