Újabb részletek derültek ki az Akácfa utcai gyilkosságról: több ember is segédkezhetett a bűncselekményben

Mint arról korábban beszámoltunk, múlt pénteken hajnalban a két elkövető egy 36 éves férfit bántalmazott a VII. kerületi Akácfa utcában. A dulakodás során egyikük, egy 40 éves férfi megszúrta a sértettet, aki a mentők szakszerű ellátása ellenére a helyszínen meghalt. A rendőrség szombat reggel őrizetbe vett egy férfit a gyilkosság gyanúsítottjaként, akit később szabadon engedtek ugyanis volt alibije. Ezt követően hétfőn elkapták a két gyanúsított, akiket most letartóztattak - egyiküket emberölés bűntette, társát súlyos testi sértés kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Újabb részletek derültek ki az Akácfa utcai gyilkosságról. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Újabb részletek derültek ki az Akácfa utcai gyilkosságról

Letartóztatták az erzsébetvárosi emberölés mindkét gyanúsítottját; a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést - közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a "korábbi és jelenleg folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatásukat".

A bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy a gyanúsítottaknak az elkövetés és az elfogás közötti időben tanúsított magatartása, a bűncselekmény elkövetéséhez használt dísztőr és a viselt ruházat elrejtése, valamint az, hogy megpróbáltak elbújni, az eljárás során a jelenlétük biztosítása érdekében indokolttá teszi a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását, és ezt erősítik rendezetlen személyi és lakhatási körülményeik is.

A nyomozás adatai alapján a gyanúsítottak más embereket is bevontak a bűncselekmény elkövetése után a dísztőr és a ruházat elrejtésébe, ezért fennáll a személyi bizonyítékok befolyásolásának veszélye is. Hangsúlyozták, hogy a gyanúsítottak többszörösen büntetett előéletűek, ugyanakkor az iratokból megállapítható, hogy a korábbi elítélések és a párhuzamos eljárásokból fakadó fenyegetettség eddig sem jelentett számukra semmilyen visszatartó erőt a bűnismétléssel kapcsolatban.

Adat merült fel továbbá arra is, hogy a gyanúsítottak kábítószert fogyaszthattak

- fűzték hozzá.