Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Benyújtották a javaslatot, munkaszüneti nappá nyilváníthatják december 24-ét

gyilkosság

Újabb részletek derültek ki az Akácfa utcai gyilkosságról: több ember is segédkezhetett a bűncselekményben

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Akácfa utcai gyilkosság mindkét gyanúsítottját letartóztatták és újabb részletek derültek ki a bűncselekményről. A rendőrség információi szerint az elkövetők kábítószert fogyaszthattak, valamint több ember is segíthetett nekik a bizonyítékok elrejtésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságAkácfa utcaletartóztatásrendőrség

Mint arról korábban beszámoltunk, múlt pénteken hajnalban a két elkövető egy 36 éves férfit bántalmazott a VII. kerületi Akácfa utcában. A dulakodás során egyikük, egy 40 éves férfi megszúrta a sértettet, aki a mentők szakszerű ellátása ellenére a helyszínen meghalt. A rendőrség szombat reggel őrizetbe vett egy férfit a gyilkosság gyanúsítottjaként, akit később szabadon engedtek ugyanis volt alibije. Ezt követően hétfőn elkapták a két gyanúsított, akiket most letartóztattak - egyiküket emberölés bűntette, társát súlyos testi sértés kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Újabb részletek derültek ki az Akácfa utcai gyilkosságról
Újabb részletek derültek ki az Akácfa utcai gyilkosságról. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Újabb részletek derültek ki az Akácfa utcai gyilkosságról

Letartóztatták az erzsébetvárosi emberölés mindkét gyanúsítottját; a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést - közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a "korábbi és jelenleg folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatásukat".

A bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy a gyanúsítottaknak az elkövetés és az elfogás közötti időben tanúsított magatartása, a bűncselekmény elkövetéséhez használt dísztőr és a viselt ruházat elrejtése, valamint az, hogy megpróbáltak elbújni, az eljárás során a jelenlétük biztosítása érdekében indokolttá teszi a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását, és ezt erősítik rendezetlen személyi és lakhatási körülményeik is.

A nyomozás adatai alapján a gyanúsítottak más embereket is bevontak a bűncselekmény elkövetése után a dísztőr és a ruházat elrejtésébe, ezért fennáll a személyi bizonyítékok befolyásolásának veszélye is. Hangsúlyozták, hogy a gyanúsítottak többszörösen büntetett előéletűek, ugyanakkor az iratokból megállapítható, hogy a korábbi elítélések és a párhuzamos eljárásokból fakadó fenyegetettség eddig sem jelentett számukra semmilyen visszatartó erőt a bűnismétléssel kapcsolatban.

Adat merült fel továbbá arra is, hogy a gyanúsítottak kábítószert fogyaszthattak

- fűzték hozzá.

Mint írták, a bíróság előtt a gyanúsítottak védői enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását indítványozták.

Az emberöléssel gyanúsított terhelt és védője tudomásul vette a döntést, ezért az végleges; a súlyos testi sértés kísérletével gyanúsított terhelt és védője fellebbeztek a végzés ellen, ezért a rá vonatkozó döntés nem végleges, másodfokon a Fővárosi Törvényszék hoz határozatot

- közölték.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!