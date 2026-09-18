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gyilkosság

Új részletek derültek ki a budapesti gyilkosságról – megszólalt az áldozat egyik ismerőse

36 perce
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Péntek hajnalban, 2026. szeptember 18-án megöltek egy férfit Budapesten, az ügyben pedig komoly nyomozás indult. A budapesti gyilkosság helyszínén az Origo újságírója annak próbált utánajárni, mi történt, ki volt az áldozat, és mi állhatott a brutális hajnali esemény hátterében.
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Új információk derültek ki a péntek hajnali budapesti gyilkosság áldozatáról. Az Origónak nyilatkozott a meggyilkolt férfi egyik ismerőse, aki elmondta, hogy a környéken sokan ismerték őt.

Új részletek derültek ki a budapesti gyilkosság áldozatáról. Ismerőse szerint egykor bokszolt, később hajléktalanként élt.
Új részletek derültek ki a budapesti gyilkosság áldozatáról. Ismerőse szerint egykor bokszolt, később hajléktalanként élt (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Gyilkosság Budapesten: megszólalt az áldozat ismerőse

Pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető bántalmazott egy férfit Budapest VII. kerületében, az Akácfa utcában. Az áldozat a helyszínen életét vesztette, támadója pedig elmenekült.

A férfit egyik ismerőse szerint a nyakán lévő, száj alakú tetoválása miatt csak „Csókos Nyakúnak” becézték.

A valódi nevét nem tudtuk. Állítólag egykor tehetséges bokszoló volt, de félresiklott az élete és hajléktalan lett

 – mondta az Origónak.

Az ismerős szerint a férfi nem szokott kéregetni, alkalmi munkákból és flakongyűjtésből élt. Békés emberként emlékezett rá, ugyanakkor azt állította, hogy az utóbbi időben olcsó dizájner drogokat is fogyasztott.

A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint az elkövető a budapesti gyilkosság után elmenekült a helyszínről, felkutatása megkezdődött.

 

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