Új részletek derültek ki a budapesti gyilkosságról – megszólalt az áldozat egyik ismerőse

Új információk derültek ki a péntek hajnali budapesti gyilkosság áldozatáról. Az Origónak nyilatkozott a meggyilkolt férfi egyik ismerőse, aki elmondta, hogy a környéken sokan ismerték őt.

Új részletek derültek ki a budapesti gyilkosság áldozatáról. Ismerőse szerint egykor bokszolt, később hajléktalanként élt (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Gyilkosság Budapesten: megszólalt az áldozat ismerőse

Pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető bántalmazott egy férfit Budapest VII. kerületében, az Akácfa utcában. Az áldozat a helyszínen életét vesztette, támadója pedig elmenekült.

A férfit egyik ismerőse szerint a nyakán lévő, száj alakú tetoválása miatt csak „Csókos Nyakúnak” becézték.

A valódi nevét nem tudtuk. Állítólag egykor tehetséges bokszoló volt, de félresiklott az élete és hajléktalan lett

– mondta az Origónak.

Az ismerős szerint a férfi nem szokott kéregetni, alkalmi munkákból és flakongyűjtésből élt. Békés emberként emlékezett rá, ugyanakkor azt állította, hogy az utóbbi időben olcsó dizájner drogokat is fogyasztott.

A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint az elkövető a budapesti gyilkosság után elmenekült a helyszínről, felkutatása megkezdődött.