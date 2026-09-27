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gyilkosság

Gyilkosság Győrben: konyhakéssel szúrta mellkason a saját fiát egy családi vita során a tettes

54 perce
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Halálos kimenetelű késelés történt Győrben, ahol egy családi vita során egy férfit mellkason szúrtak. A gyilkosság után a rendőrség egy hozzátartozót vett őrizetbe, a pontos körülményeket büntetőeljárásban vizsgálják.
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gyilkosságGyőrkéselés

Rettenetes gyilkosság történt Győrben. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központjába 2026. szeptember 26-án 19 óra 24 perckor érkezett bejelentés, miszerint Győr, Kossuth Lajos utcában található lakásban, egy férfit késsel megszúrtak.

Kegyetlen gyilkosság történt Győrben
Kegyetlen gyilkosság történt Győrben
Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Egy családi vita vezethetett a tragédiához, melynek során az elkövető a saját fiát szúrta mellkason egy konyhakéssel.

A férfi a késszúrás következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően meghalt.

A helyszínre érkező rendőrök elfogták a gyanúsítottat. A kihallgatását követően őrizetbe vették és az illetékes ügyészségen kezdeményezték letartóztatásának indítványozását – írja a police.hu.

Az eset körülményeit, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya büntetőeljárás keretén belül, szakértők bevonásával vizsgálja.

Részletek a budapesti gyilkosságról – megszólalt az áldozat egyik ismerőse

2026. szeptember 18-án megöltek egy férfit Budapesten, az ügyben pedig komoly nyomozás indult. A budapesti gyilkosság helyszínén az Origo újságírója annak próbált utánajárni, mi történt, ki volt az áldozat, és mi állhatott a brutális hajnali esemény hátterében.

 

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