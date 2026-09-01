A komádi gyilkosság 2024 áprilisában történt egy mezőgazdasági cég telephelyén. Egy kamionsofőr és a felettese között vita alakult ki, miután a férfi nem megfelelő állapotban adta le a járművet a munka végén.

Kamerafelvétel rögzíthette, szándékosan lőtte-e le főnökét a komádi gyilkosság vádlottja - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A konfliktus később elfajult, a sofőr pedig lelőtte a főnökét.

A vádlott korábbi vallomása szerint a telephely tulajdonosa fenyegetően lépett fel vele szemben, és többször meg is ütötte. A férfi azt állította, hogy ezért magához vett egy házilag átalakított pisztolyt. Elmondása szerint a főnöke ezután üldözni kezdte, majd amikor összetalálkoztak, a fegyver véletlenül elsült.

A védelem szerint így nem szándékos emberölés történt, hanem a vádlott önvédelemből cselekedett.

A tárgyaláson ugyanakkor több olyan részletet is megvizsgáltak, amelyek segíthetnek tisztázni, pontosan hogyan zajlott a konfliktus – írja a Haon.

A helyszínen talált tárgyakat is vizsgálták

A bíróságon bemutatták a helyszínelés során készített fényképeket is. A felvételeken az áldozat, a helyszínen talált tárgyak és a fegyver is látható volt. A sértett ügyvédje egy pár csizmára is felhívta a figyelmet, amelyről a vádlott azt mondta, akkor ejtette el, amikor hátrált a főnöke elől.

Az sértett jogi képviselője szerint azonban a helyszínen látottak nem mindenben támasztják alá a vádlott vallomását.

Példaként azt hozta fel, hogy a férfi állítása szerint mindössze három lépést tett hátra, miközben az eldobott tárgyak között öt-hat méteres távolság is lehetett.

A vádlott erre azt mondta, hogy egy ilyen feszült helyzetben senki nem számolja a lépéseit. Azt is felvetette, hogy a tárgyak az újraélesztés során elmozdulhattak.

A lövés utáni pillanatok fontosak

A tárgyaláson egy újabb fontos részlet is előkerült, a telephely kamerarendszerének felvétele. A sértett jogi képviselője által rekonstruált anyag alapján az ügyvéd szerint a vádlott a lövés után újratölthette a fegyvert, majd a segélyhívás értesítése után eltávolíthatta belőle a töltényeket.

Az ügyvéd szerint ennek jelentősége lehet annak eldöntésében, hogy szándékos volt-e a lövés.

Ha ugyanis a férfi valóban újratöltötte a fegyvert, az szerinte gyengítheti azt az állítást, hogy a pisztoly véletlenül sült el.

A bíró ugyanakkor jelezte, hogy a hivatkozott felvételek teljes egészében jelenleg nem állnak a bíróság, az ügyészség vagy a védelem rendelkezésére. A tárgyalás előtt benyújtott rekonstruált részletek mellett a bíróság a teljes, körülbelül másfél órás időszakot lefedő folyamatos felvételt szeretné megvizsgálni.