Gyilkosság történt az éjszaka Budapesten, forró nyomon keresik a tettest

Megöltek egy férfit péntekre virradó éjjel Budapesten, mondta Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek hajnalban. A szóvivő elmondása szerint pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető a VII. kerületi Akácfa utcában, közterületen bántalmazott egy férfit, aki ebbe belehalt.

Gyilkosság történt az éjszaka Budapesten / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Gyilkosság történt az éjszaka Budapesten

Az elkövető a gyilkosságot követően elmenekült a helyszínről, forrónyomos felkutatása folyamatban van.