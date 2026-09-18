Gyilkosság történt az éjszaka Budapesten, forró nyomon keresik a tettest

Pénteken 1 óra 40 perc körül bántalmazott ismeretlen elkövető egy férfit Budapesten, aki ennek következtében életét vesztette. A tettes ezután elmenekült a helyszínről. A rendőrség jelenleg forró nyomon keresi a gyilkosság elkövetőjét.
Megöltek egy férfit péntekre virradó éjjel Budapesten, mondta Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek hajnalban. A szóvivő elmondása szerint pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető a VII. kerületi Akácfa utcában, közterületen bántalmazott egy férfit, aki ebbe belehalt.
Gyilkosság történt az éjszaka Budapesten
Az elkövető a gyilkosságot követően elmenekült a helyszínről, forrónyomos felkutatása folyamatban van.
A BRFK emberölés ügyében indított nyomozást.
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