Elfogták az Akácfa utcai gyilkosság gyanúsítottját

Egy napon belül azonosították a rendőrök a péntek hajnali budapesti gyilkosság feltételezett elkövetőit. A 40 éves H. Richárdot szombat reggel elfogták, társát azonban továbbra is keresi a rendőrség – írja a Police.hu.

Egy napon belül azonosította a rendőrség az Akácfa utcai emberölés feltételezett elkövetőit. H. Richárdot elfogták, társát még keresik (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 18-án 1 óra 40 perc körül bántalmaztak egy 36 éves férfit Budapest VII. kerületében, az Akácfa utcában.

Az áldozat a mentők szakszerű ellátása ellenére a helyszínen életét vesztette.

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. A nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki és kamerafelvételeket elemeztek.

Egy férfit még keresnek a budapesti gyilkosság miatt

A rendőrök egy napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket. H. Richárdot szeptember 19-én a reggeli órákban elfogták, elszámoltatása emberölés gyanúja miatt folyamatban van. A 48 éves Rostás Zsoltot testi sértés gyanúja miatt kiadott elfogatóparancs alapján továbbra is keresik.

Min veszhetett össze Csókos Nyakú a támadójával? Újabb részletek a hajnali Akácfa utcai késelésről

Brutális kegyetlenséggel végzett gyilkosa a korábbi bokszolóval Budapesten péntek hajnalban. A hajléktalanként élő egykori sportolónak esélye sem volt a támadó pengéjével szemben. A késelés után a mentők nem tudták megmenteni a Csókos Nyakúnak becézett férfit.