Videó: így kapta el a rendőrség az Akácfa utcai gyilkosság két gyanúsítottját

Mint arról korábban beszámoltunk, elfogta a rendőrség az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett elkövetőjét. A rajtaütésről a Budapest Rendőr főkapitányság (BRFK) most egy felvételt is megosztott.

A rendőrség rajtaütött az Akácfa utcai gyilkosság két gyanúsítottján. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Videón, amint a rendőrség rajtaüt az Akácfa utcai gyilkosság két gyanúsítottján

A 40 éves H. Dávidot és a 48 éves R. Zsoltot szeptember 20-án este Csepelen fogták el, majd előállították őket. Az alábbi, a BRFK Facebook-oldalán megosztott videón elfogásuk látható.

H. Dávidot emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi megtagadta a vallomástételt. R. Zsoltot súlyos testi sértés kísérletével gyanúsítják, ő a rendőrség szerint beismerte a bűncselekmény elkövetését.

Mindkét férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

Szabadon engedték az egyik korábban őrizetbe vett férfit, volt alibije

Mint azt egnap este írtuk, a rendőrség szabadon engedte az üggyel kapcsolatban szombaton őrizetbe vett férfit. Közelményük szerint: a 40 éves férfivel szemben a megalapozott gyanú nem áll fent, ezért szabadon távozott.