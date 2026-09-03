Amint arról beszámoltunk, gyerekektől lopták az ételt a Gyömrői Fekete István Általános Iskola konyhai alkalmazottai, akiket Kisberk Szabolcs, a település polgármestere ért tetten szeptember elsején. A városvezető úgy véli, a konyhások több éve dézsmálhatták a tanulóknak szánt, a szülők által kifizetett menzaadagokat. Lebukásukkor a négy konyhásnál dekára pontosan kimérve, azonos mennyiségű lopott élelmiszer volt. A polgármester részletesen fel is sorolta, hogy miket vittek volna haza a dolgozók az első tanítási napon. Kiderült, hogy a 6 kg reszelt sajtból 5,1 kg-ot, a 6 kg sonka felvágottból 3,5 kg-ot, a 6 kg margarinból pedig 3 kg-ot loptak el. Ezen felül 3 kg zöldpaprikát, 5 kg őszibarackot, egy nagy csomag levesgyöngyöt, szendvicseket, több adag készételt és diétás menüt is találtak náluk. Az egyik zárható dolgozói hűtőben pedig szintén kilószámra volt elrejtve a zsákmány.

Kereskedelmi mennyiségben lopta a gyerekek ételét a gyömrői menzamaffia (Fotó: Kisberk Szabolcs/Facebook)

A polgármester buktatta le a gyömrői menzamaffiát

Az Origónak sikerült megszólaltatnia Kisberk Szabolcsot, aki arról tájékoztatott, hogy már az előző tanévben is érkezett felé jelzés arról, hogy mi történik a Gyömrői Fekete István Általános Iskola konyhájában, azonban akkor még nem voltak adottak a feltételek a tolvajok tettenérésére. Most azonban úgy döntött, pontot tesz az ügy végére, ezért szeptember elsején mintegy másfél órán át várakozott az iskola előtt, a saját autójában ülve. A konyhások munkaidejük vége előtt egy órával akartak távozni, amikor az iskola parkolójában számon kérte őket, és munkáltatójukként felszólította a négy dolgozót, hogy mutassák meg a náluk lévő csomagokat. A tetten ért önkormányzati alkalmazottak nem tagadták a lopást, arra azonban nem válaszoltak, hogy miért vittek el ilyen hatalmas mennyiségű ételt. A városvezető azonnal elbocsátotta az érintett dolgozókat, és értesítette a rendőröket. Mivel az ellopott ételek összértéke nem haladja meg az 50 ezer forintot, ezért a Monori Rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési eljárást indítottak az ügyben.

Eladásra szánhatták a lopott élelmiszert?

A polgármester elmondta, mivel az első tanítási napon csupán a tanulók fele kért menzát, így az étkeztetést végző cég is csak a szokásos mennyiség felét szállította ki az iskolába.