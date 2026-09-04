Amint arról beszámoltunk, gyerekektől lopták az ételt a Gyömrői Fekete István Általános Iskola konyhai dolgozói. Az önkormányzati alkalmazottakat Kisberk Szabolcs, a település polgármestere érte tetten, majd pakoltatta ki autóikból a lopott élelmiszereket. A városvezető az Origónak elmondta, a négyfős konyhás brigád tíz éve dolgozott együtt, így feltételezhető, hogy már hosszabb ideje dézsmálták az iskolások ellátmányát. Ráadásul mindezt akkora mennyiségben tették, ami felveti annak gyanúját, hogy az ellopott élelmiszert nem saját célra használták fel, hanem értékesítették.

Kereskedelmi mennyiségben lopták a gyerekek ételét Gyömrőn, pedig az elégtelen táplálás az iskolai teljesítmény romlásához is vezethet

(Fotó: illusztráció/MW Archívum)

Talán bele sem gondoltak, mennyit ártanak tettükkel a gyömrői konyhások

Az országos felháborodást kiváltó esettel kapcsolatban az Origo megkereste a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK). Megkérdeztük, lehetnek-e negatív következményei az egészségére, illetve az iskolai teljesítményére annak a diáknak, aki akár éveken át nem a számára szükséges táplálékot kapja meg.

Válaszukban azt írták, a megfelelő táplálkozás alapvető fontosságú a lakosság egészségi állapotának megőrzésében, a krónikus betegségek megelőzésében és az életminőség javításában. Magyarországon a bölcsődés korosztálytól az idősekig naponta mintegy 1,5-2 millió ember részesül közétkeztetésben, melynek táplálkozás-egészségügyi előírásait rendelet szabályozza. Az ebben megfogalmazott direktívák pedig azt a célt szolgálják, hogy a közétkeztetés hozzájáruljon a gyermekek egészséges fejlődéséhez, az ellátottak megfelelő energia- és tápanyagbeviteléhez.

Hozzátették: fontos, hogy a gyermekek életkoruknak, nemüknek és fizikai aktivitásuknak megfelelő mennyiségű és összetételű, változatos étrendben részesüljenek. Az iskolai közétkeztetés ennek biztosításában tölt be fontos szerepet.

Kedvezőtlenül hathat a gyermek fejlődésére a nem megfelelő táplálkozás

Az étrend minősége, a rendszeres étkezés és a megfelelő tápláltsági állapot összefüggést mutathat a gyermekek kognitív és iskolai teljesítményével, ugyanakkor az iskolai teljesítményt számos egyéb tényező – többek között az alvásidő, a pszichés állapot, a szociális környezet és az oktatási körülmények – is befolyásolja.