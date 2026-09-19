Éveken át engedéllyel lophatta a gyerekek ételét a gyömrői menzamaffia?

Amint arról beszámoltunk, a Fekete István Általános Iskolában történt étellopási eset után szúrópróbaszerűen folytatódtak az önkormányzathoz tartozó tálalókonyhák ellenőrzései Gyömrőn. Ennek során vizsgálták azt a szándékosan meg nem nevezett iskolai menzát is, ahonnan több karton tisztítószer került elő egy dolgozó öltözőszekrényéből. Kisberk Szabolcs polgármester elmondása szerint az érintett konyhás azt állította, a kemikáliákat azért nem az erre szolgáló szekrényben tárolta, mert azok szavatossága lejárt, ez azonban nem volt igaz. Az Origo telefonon érte utol a település vezetőjét, aki megdöbbentő információkat közölt a gyömrői menzamaffia működéséről.
Kisberk Szabolcs elmondta, szerdán két oktatási intézmény tálalókonyhájában is ellenőrzést tartottak, az egyikben mindent rendben találtak, a másikban viszont már egy korábbi alkalommal feltűnt neki, hogy rengeteg egyszer használatos, zárható műanyagtényér volt elrejtve egy függöny mögött. Hozzátette, ezt megelőzően olyan, megalapozottnak tekinthető információk jutottak a tudomására, hogy az egyik ott dolgozó konyhás megrendelésre, nagy tételben szállítja a gyerekek adagjaiból lespórolt ételt több családnak. A tányérokra szervírozott menüket az autójában, a pótkerék helyén kialakított rejtekhelyen csempészte ki az iskolából.
Tudomása szerint a Fekete István Általános Iskolában történt lebukás után a dolgozó felhagyott az étellopással, ezért ezzel a mostani ellenőrzéskor sem tudták tetten érni. Azonban a konyha és a járműve átvizsgálása után a polgármester megkérte a nőt, hogy nyissa ki az öltözőszekrényét is, ekkor került elő a hatalmas mennyiségű tisztítószer.
Már sikkasztás miatt nyomoznak a gyömrői menzamaffia ügyében
A polgármester beszámolt róla, hogy az étellopási eset után néhány nappal jelentkezett nála egy helyi lakos, aki a hírek hallatán elszégyellte magát és jelezte, szeretné visszaadni a konyhásoktól korábban megvásárolt több csomag vécépapírt és papírtörlőkendőt. Kisberk azt javasolta a bűnbánó vevőnek, hogy ne neki adja át, hanem adományként egyenesen a megkárosított intézménybe vigye vissza a higiéniai termékeket.
A városvezető elárulta, a gyömrői menzamaffia ügyében eleinte csak szabálysértési eljárás indult, mostanra azonban már sikkasztás miatt nyomoznak. Ezt kérdésünkre a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette: elmondásuk szerint a Monori Rendőrkapitányságon a négy konyhai dolgozóval szemben szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás gyanúja miatt folyik eljárás.
A polgármester a gyerektől ellopott étel mennyiségéből kiindulva azt gyanítja, hogy azt nemcsak a lakosságnak értékesítették, hanem kereskedelmi forgalomba is kerülhetett. Kisberk Szabolcs arról tájékoztatta az Origót, hogy a napokban megkereste egy gyömrői lakos, aki elmondta neki, hogy ő is rendszeresen vásárolt élelmiszert az egyik lebukott konyhásnénitől, azonban arról nem volt tudomása, hogy azt a gyerekek ellátmányából lopták el. Neki ugyanis azt állította az eladó, hogy a fia a Tescóban dolgozik, és ott jut hozzá jelentős dolgozói kedvezménnyel a termékekhez.
Engedéllyel lophattak a konyhások?
Kisberk beszámolt a tetten ért konyhások megdöbbentő védekezéséről is: mindannyian azt hajtogatták, hogy amit tettek, az nekik eddig meg volt engedve. Kérdésünkre, hogy vajon ki hunyt szemet a felháborító esetek felett, az éppen egy éve hivatalban lévő polgármester – hangsúlyozva, hogy senkit nem akar gyanúsítani – elődje, Gyenes Levente referensét említette, akinek a feladatkörébe tartozott az önkormányzati konyhák ellenőrzése is. Ez azonban az intézményvezetők elmondása szerint az előző évek során egyetlen alkalommal sem történt meg. – A felelősök felkutatása és az ügy részleteinek tisztázása viszont már a rendőrség dolga lesz – hangsúlyozta Kisberk Szabolcs.
A polgármester hozzáfűzte, továbbra is tervben van, hogy személyesen járja végig Gyömrő valamennyi óvodáját és iskoláját, de az ellenőrzések ezzel nem érnek véget. Elmondta, a település városüzemeltetési cégénél nemrégiben új vezetőt neveztek ki, aki ott is elkezdte az átvilágítást. – Ennek már eredményei is vannak, például egy korábban száz kilométeren 86 liter üzemanyagot fogyasztó teherautó immár megelégszik húsz liter gázolajjal is – közölte lapunkkal a városvezető.