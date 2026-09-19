Éveken át engedéllyel lophatta a gyerekek ételét a gyömrői menzamaffia?

Amint arról beszámoltunk, a Fekete István Általános Iskolában történt étellopási eset után szúrópróbaszerűen folytatódtak az önkormányzathoz tartozó tálalókonyhák ellenőrzései Gyömrőn. Ennek során vizsgálták azt a szándékosan meg nem nevezett iskolai menzát is, ahonnan több karton tisztítószer került elő egy dolgozó öltözőszekrényéből. Kisberk Szabolcs polgármester elmondása szerint az érintett konyhás azt állította, a kemikáliákat azért nem az erre szolgáló szekrényben tárolta, mert azok szavatossága lejárt, ez azonban nem volt igaz. Az Origo telefonon érte utol a település vezetőjét, aki megdöbbentő információkat közölt a gyömrői menzamaffia működéséről.

Már nem mosolyognak a konyhásnénik, sikkasztás miatt folyik eljárás a gyömrői menzamaffia ügyében (Fotó: illusztráció/Pexels)

Kisberk Szabolcs elmondta, szerdán két oktatási intézmény tálalókonyhájában is ellenőrzést tartottak, az egyikben mindent rendben találtak, a másikban viszont már egy korábbi alkalommal feltűnt neki, hogy rengeteg egyszer használatos, zárható műanyagtényér volt elrejtve egy függöny mögött. Hozzátette, ezt megelőzően olyan, megalapozottnak tekinthető információk jutottak a tudomására, hogy az egyik ott dolgozó konyhás megrendelésre, nagy tételben szállítja a gyerekek adagjaiból lespórolt ételt több családnak. A tányérokra szervírozott menüket az autójában, a pótkerék helyén kialakított rejtekhelyen csempészte ki az iskolából.

Tudomása szerint a Fekete István Általános Iskolában történt lebukás után a dolgozó felhagyott az étellopással, ezért ezzel a mostani ellenőrzéskor sem tudták tetten érni. Azonban a konyha és a járműve átvizsgálása után a polgármester megkérte a nőt, hogy nyissa ki az öltözőszekrényét is, ekkor került elő a hatalmas mennyiségű tisztítószer.

Már sikkasztás miatt nyomoznak a gyömrői menzamaffia ügyében

A polgármester beszámolt róla, hogy az étellopási eset után néhány nappal jelentkezett nála egy helyi lakos, aki a hírek hallatán elszégyellte magát és jelezte, szeretné visszaadni a konyhásoktól korábban megvásárolt több csomag vécépapírt és papírtörlőkendőt. Kisberk azt javasolta a bűnbánó vevőnek, hogy ne neki adja át, hanem adományként egyenesen a megkárosított intézménybe vigye vissza a higiéniai termékeket.