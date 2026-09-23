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Rendőrök lepték el a gyöngyösi gimnáziumot: lőfegyverrel fenyegette társait három diák

rendőrség

Rendőrök lepték el a gyöngyösi gimnáziumot: lőfegyverrel fenyegette társait három diák

1 órája
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A Gyöngyösi TV szerint három középiskolás lőfegyverrel fenyegette meg társait szerda reggel a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban. Később közölték, hogy minden diák biztonságban van.
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rendőrségiskolafegyverGyöngyös

A Gyöngyösi TV értesülése szerint a rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumhoz, miután állítólag 3 diák lőfegyverrel fenyegette meg társait.

Rendőrök vonultak ki egy gyöngyösi gimnáziumhoz
Rendőrök vonultak ki egy gyöngyösi gimnáziumhoz. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Rendőrök vonultak ki egy gyöngyösi gimnáziumhoz

A helyi televízió szerint rendőrök biztosították az iskolát és környékét, miközben a 3 diák elfogása folyamatban volt. Később közölték, hogy erőszakos bűncselekmény nem történt a gimnáziumban.

Több rendőrautó volt reggel a gimnáziumnál, azonban nincs ok a pánikra, minden diák biztonságban van. Hivatalos információt későbbre ígért a rendőrség és az oktatási intézmény

- írták Facebook-oldalukon.

 

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