Rendőrök lepték el a gyöngyösi gimnáziumot: lőfegyverrel fenyegette társait három diák

A Gyöngyösi TV szerint három középiskolás lőfegyverrel fenyegette meg társait szerda reggel a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban. Később közölték, hogy minden diák biztonságban van.
A Gyöngyösi TV értesülése szerint a rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumhoz, miután állítólag 3 diák lőfegyverrel fenyegette meg társait.
Rendőrök vonultak ki egy gyöngyösi gimnáziumhoz
A helyi televízió szerint rendőrök biztosították az iskolát és környékét, miközben a 3 diák elfogása folyamatban volt. Később közölték, hogy erőszakos bűncselekmény nem történt a gimnáziumban.
Több rendőrautó volt reggel a gimnáziumnál, azonban nincs ok a pánikra, minden diák biztonságban van. Hivatalos információt későbbre ígért a rendőrség és az oktatási intézmény
- írták Facebook-oldalukon.
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