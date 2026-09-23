Rendőrök lepték el a gyöngyösi gimnáziumot: lőfegyverrel fenyegette társait három diák

A Gyöngyösi TV értesülése szerint a rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumhoz, miután állítólag 3 diák lőfegyverrel fenyegette meg társait.

Rendőrök vonultak ki egy gyöngyösi gimnáziumhoz. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Rendőrök vonultak ki egy gyöngyösi gimnáziumhoz

A helyi televízió szerint rendőrök biztosították az iskolát és környékét, miközben a 3 diák elfogása folyamatban volt. Később közölték, hogy erőszakos bűncselekmény nem történt a gimnáziumban.

Több rendőrautó volt reggel a gimnáziumnál, azonban nincs ok a pánikra, minden diák biztonságban van. Hivatalos információt későbbre ígért a rendőrség és az oktatási intézmény

- írták Facebook-oldalukon.