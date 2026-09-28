Megevett egy gyümölcsöt, ezért gyilkolhatta meg a saját apja

Egy közös ismerős szerint egy gyümölcs miatt robbanhatott ki az a vita, amely végül halálos késeléshez vezetett Győrben. A férfi állítólag saját fiát szúrta meg, aki hiába próbált elmenekülni előle – értesült az RTL Híradó.

Egy ismerős szerint egy gyümölcs miatt fajulhatott el a vita Győrben. A fiú menekülni próbált, de apja az utcán is utolérhette (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Drog is előkerülhetett a győri késelés előtt

Az 50 éves apa már a lakásban megszúrhatta gyermekét, mert megevett egy gyümölcsöt. A fiú ezután menekülni próbált, az apa azonban üldözőbe vette, majd az utcán ismét rátámadt. Egy közös ismerős azt állította, hogy apa és 31 éves fia a tragédia estéjén is együtt drogozhatott, és a helyiek szerint korábban is előfordult hasonló. Kapcsolatuk feszült volt, gyakran veszekedtek. Az áldozatnak három gyermeke volt.

Korábban az Origónál is beszámoltunk a brutális győri gyilkosságról.