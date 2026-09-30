Több milliós kárt okozott a legnagyobb aszály idején az algyői sorozatos gyújtogató - videó

A Szegedi Járási Ügyészség letartóztatását indítványozta annak a férfinak, aki az elmúlt másfél hónapban, több alkalommal tüzeket gyújtott megyeszerte - olvasható az ügyészség oldalán. A sorozatos gyújtogató ellen közveszélyokozás bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás.

Több mint 50 alkalommal gyújtogatott a férfi Szeged környékén. Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség

Több mint 50 alkalommal indított tüzet az algyői sorozatos gyújtogató

Több milliós kárt okozott egy algyői férfi sorozatos gyújtogatásával. A megalapozott gyanú szerint az elkövető idén augusztus 16-án, Szeged határában, egy autókereskedés telephelye mögött szándékosan tüzet gyújtott, ami a rendkívüli szárazság miatt a cég tulajdonában álló épületet, valamint autókat is elért. A többmilliós kár mellett a lángok egy gáztartályt is felrobbanással fenyegettek, amit a tűzoltók tartottak folyamatosa hűtés alatt a lángok megfékezéséig.

A férfi nem állt meg egy esetnél: a gyanú szerint elfogásáig számos település közelében, több mint 50 esetben gyújtogatott.

A közveszélyokozás bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban az ügyészség a gyanúsított letartóztatásának elrendelését a szökés-elrejtőzés veszélye, a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta.

- közölte az ügyészség.

A Szegedi Járásbíróság a férfi letartóztatását egy hónapra elrendelte.

A történtek kapcsán a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség egy videót is megosztott, amiben elhangzik, hogy a 60 év körüli férfi augusztus 15-től legalább 58 esetben gyújtogatott Szeged környékén. Arra is volt példa, hogy az általa elindított tüzet saját maga jelentette be a segélyhívón.