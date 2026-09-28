Ki hibázott a tragédiában? - újabb tárgyalást tartottak a Hableány-ügyben

Mint arról az Origo is beszámolt, 2019. május 29-én a Margit hídnál a Viking Signy szállodahajó letarolta a Hableány sétahajót. Összesen 27 holttestet emeltek ki a Dunából, egy személyt pedig azóta is eltűntként tartanak nyilván.

Borbély Zoltán volt a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. jogi képviselője

Fotó: Tumbász Hédi/Bors

Ugyan a méreteket tekintve előbbi többszöröse az utóbbinak, a jogszabályi besorolás szerint mindkettő nagyhajónak minősül. A bíróság első fokon az ukrán kapitányt, C. Jurijt 5 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetés miatt, de a másodfokú bíróság az ítéletet bírói elfogultság miatt hatályon kívül helyezte, a Pesti Központi Kerületi Bíróságot pedig új eljárásra kötelezte.

Így érkezett a vádlott a Hableány-ügy tárgyalására

C. Jurij ma elegáns nadrágban, csíkos ingben, és egy kék mellényben jelent meg a bíróságon. Nem járult hozzá, hogy fotók készüljenek róla. A tárgyalóterem előtti folyosón csendben ült, majd a tárgyaláson is néma maradt. Ugyan a tanúktól kérdezhetett volna, nem élt ezzel a lehetőséggel. Kovács Ervin bíróval tolmács útján kommunikált.

A bíróság a bizonyítási eljárást tanúk kihallgatásával folytatta. Egy idegenvezető nő a baleset idején éppen a Halászbástya hajón dolgozott. Percekkel a katasztrófa után értek a helyszínre.

— Átmentünk a Margit híd alatt, egyszer csak szalad fel a matróz a lépcsőn, és azt mondja, hogy felborult a Hableány, menjünk fel! Szó szerint el kellett löknöm a huszonpár utast, mert nem tudtam, mi fog történni. Felvettem a mentőmellényt, kitolakodtam, és akkor láttam hátul, a Parlament előtt a felső szinten, hogy úsznak asztalok a vízen – azok az asztalok, amik a hajó tetején voltak, és azokat hozta fel a víz. Láttam embereket a vízben, távol voltak tőlünk, és próbáltam szólni a kapitánynak meg a matróznak, hogy próbáljuk meg lementeni őket. Hát iszonyatosan rossz érzés volt az egész, és alig tudtam feldolgozni.

A nővel egyezően a többi meghallgatott is megjegyezte, hogy magát a balesetet nem látta. A baleset közvetlen előzménye, hogy a Viking Signy megpróbálta megelőzni a Hableányt.