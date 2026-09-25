Halálos baleset Hajdú-Biharban: az autós és a 64 éves gyalogos is szabályt szegett

Halálos gázolás történt Balmazújvárosban 2025 augusztusában: egy 26 éves autós elgázolt egy 64 éves gyalogost, aki olyan súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy 15 nappal később a kórházban meghalt. A balesethez mindkét fél szabálytalansága hozzájárult – írja a Haon.

A halálos balesetben egy férfi vesztette életét

Fotó: Illusztráció / MW-archív

Nem állt meg a STOP-táblánál

A sofőr augusztus 24-én este a Vasút sor és a Böszörményi út kereszteződéséhez érve a „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” tábla ellenére nem állt meg, csak lassított, majd balra kanyarodott. A lemenő nap zavaró hatása miatt nem vette észre a neki balról, az úttest forgalmi sávjában szabálytalanul haladó gyalogost, akit elgázolt.

A 64 éves férfi az ütközésben súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Kórházba szállították, ahol szeptember 8-án, a baleset után 15 nappal meghalt.

A gyalogos sem közlekedett szabályosan

Az útkereszteződésben úton folyó munkák miatt ideiglenesen kialakított forgalmi rend volt érvényben, vasúti jelzőőr kézi forgalomirányítása mellett, amely a baleset időpontjában épp szünetelt.

A vádlott haladási irányából nézve a jobb oldali forgalmi sávban terelőtáblát helyeztek ki, valamint az adott útszakaszon engedélyezett legnagyobb haladási sebesség 50 km/óra volt.

Büntetővégzésében a bíróság megállapította, hogy a vádlott cselekményével megszegte a KRESZ azon pontját, amely szerint: „aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat a közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon”.

A baleset során a sértett is szabálytalanul közlekedett és nem tartotta be a KRESZ-t, mivel a „gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie.”

A büntetlen előéletű sofőrt halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 1 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztették. Két évre a közúti járművezetéstől is eltiltották.

Jogerős a végzés.